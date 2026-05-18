Celebran Semana Refugio Reyes y IV Coloquio Nacional sobre Imágenes fijas y en movimiento

Zacatecas, Zac.- Con un acto académico y cultural de gran relevancia, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Cátedra Refugio Reyes, inauguró la Semana Refugio Reyes 2026, un espacio que busca fortalecer el diálogo y la reflexión en torno a la arquitectura, la fotografía y el cine, reafirmando el compromiso institucional con la preservación y el estudio del patrimonio artístico y cultural.

El rector Ángel Román Gutiérrez encabezó la ceremonia inaugural y subrayó el significado especial de abrir estas jornadas evocando la figura de Refugio Reyes, a quien describió como un personaje enigmático cuya obra resulta imprescindible para comprender el arte y la arquitectura en México.

En su mensaje, destacó que la Cátedra Refugio Reyes se ha consolidado como un punto de encuentro multidisciplinario e interdisciplinario, donde confluyen ideas humanistas, de urbanismo, arte, restauración y antropología.

Señaló que este esfuerzo académico constituye una respuesta firme frente a la centralización de estudios en el centro del país, dando voz y presencia a Zacatecas en el ámbito nacional.

La directora de la Unidad Académica de Historia (UAH), Amelia del Rocío Carrillo Flores, reconoció el trabajo del comité organizador y resaltó la importancia de que tanto la Semana Refugio Reyes como el “IV Coloquio Nacional sobre Imágenes fijas y en movimiento: Estudios iconográficos en la arquitectura” visibilicen la excelencia de los profesores e investigadores de la UAZ.

Carrillo Flores enfatizó que estas jornadas no solo fortalecen a investigadores consolidados, sino que también representan un impulso fundamental para estudiantes y egresados, quienes encuentran en ellas un espacio para desarrollarse profesionalmente y participar activamente en la vida académica.

En su intervención, la coordinadora de la Cátedra Refugio Reyes, Lidia Medina Lozano, dio la bienvenida a los asistentes y recalcó que el propósito de esta semana es mantener viva la reflexión sobre el legado arquitectónico, artístico y cultural, además de abrir nuevas miradas académicas sobre el patrimonio. Invitó a que el coloquio sea el punto de partida de un intercambio generoso y de aprendizaje compartido.

El programa contempla actividades académicas y culturales de gran relevancia, entre ellas el “IV Coloquio Nacional sobre Imágenes fijas y en movimiento: Estudios iconográficos en la arquitectura”, el Concurso de Fotografía 2026 “Arquitectura neogótica en el norte de México” y el foro “Cine y diálogo”, que reunirán a estudiantes, investigadores, docentes y amantes del arte y el patrimonio cultural.

En el evento también estuvieron presentes la responsable de la Licenciatura en Historia, Inés del Rocío Gaytán Ortiz, y la organizadora del Coloquio, Elisa Guerrero Márquez. Asimismo, se dieron cita docentes y estudiantes interesados en participar en las diversas actividades.