Deja 4º Festival del Aguachile y la Banda importante derrama económica en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- El emblemático Jardín Juárez de Guadalupe volvió a ser parte de diferentes actividades para toda la familia, como conciertos y muestras gastronómicas en lo que fue la cuarta edición del Festival del Aguachile y la Banda, llevado a cabo los días 16 y 17 de mayo, generando más de 370 mil pesos de derrama económica para comercios locales.

Las autoridades encabezadas por el Presidente Municipal, Pepe Saldívar, informaron que se contó con la presencia de más de 3 mil personas durante los dos días de actividades, cuyos paladares fueron deleitados por 11 expositores gastronómicos y tres de bebidas.

Cabe señalar que se contó con la participación musical de agrupaciones artísticas que fueron los encargados de amenizar este evento, dos bandas, Los Retoñitos y Los Raudales, así como un grupo norteño.

Con estas acciones, Pepe Saldívar posiciona al municipio como un punto de encuentro entre diversas disciplinas artísticas y culturales, promocionando la sana convivencia y las tradiciones, lo que fortalece a Guadalupe Pueblo Mágico en el desarrollo turístico y económico.

Guadalupe. Punto de Encuentro

Asimismo, como parte del programa del Festival Nacional de Música y Danza en su quinta edición, el municipio recibió, durante los días 14, 15, 16 y 17 de mayo a lo mejor de estas artes a nivel local y nacional, con la participación de grupos de danza folclórica de distintos municipios de Zacatecas y de los estados de San Luis Potosí, Jalisco y Chihuahua.

Además, el público asistente fue partícipe de una gran variedad de arte urbano y virreinal, así como de un corredor artesanal de la cadena productiva de Guadalupe, destacando que las sedes de este festival Punto de Encuentro, aparte del Jardín Juárez, fue la Casa Grande de Tacoaleche.