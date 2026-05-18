Entregan sillas de ruedas ante demanda ciudadana

Zacatecas, Zac.- Con el compromiso de atender de manera cercana y oportuna las necesidades de las familias zacatecanas, en el marco de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal realizó la entrega de una silla de ruedas PCI y una silla de ruedas motorizada, a dos beneficiarias de los municipios de Moyahua y la comunidad de San Isidro, en Fresnillo.

Estos apoyos fueron gestionados por la Presidenta Honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Sara Hernández de Monreal, derivado de las peticiones recibidas durante sus giras de trabajo, donde se escucha y atiende a la ciudadanía con sensibilidad y compromiso social.

La silla de ruedas PCI fue entregada a una infante, con el objetivo de mejorar su movilidad y contribuir a su bienestar y desarrollo integral, mientras que la silla de ruedas con motor benefició a una adulta mayor, permitiéndole contar con mayor autonomía y una mejor calidad de vida.

Con estas entregas, la administración estatal refrenda su vocación humanista y de atención directa a los sectores más vulnerables de la población.