Crece el uso de Internet en el país: Julieta Del Río

Más de 100 millones de mexicanos ya utilizan Internet, principalmente desde teléfonos celulares, lo que confirma la necesidad de fortalecer la educación tecnológica y la seguridad digital.

El aumento del uso de Internet también incrementa los riesgos de ciberacoso, fraudes y robo de datos personales, especialmente entre niñas, niños y jóvenes..

En el marco del Día Mundial del Internet, Julieta del Río Venegas afirmó que México vive una transformación digital acelerada que obliga a fortalecer la educación tecnológica, la protección de datos personales y la seguridad digital de millones de usuarios.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), actualmente más de 100 millones de personas utilizan Internet en el país, mientras que cerca de 20 millones de mexicanos aún no tienen acceso a esta herramienta tecnológica.

“Las cifras muestran un crecimiento impresionante: entre 2015 y 2024, el porcentaje de población de seis años y más usuaria de Internet aumentó en 25.7 por ciento”, señaló Del Río.

La especialista explicó que las tecnologías de la información ya forman parte de prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. “Hoy, niñas, niños, jóvenes y adultos dependen de la conectividad para estudiar, trabajar, comunicarse y entretenerse. Sin embargo, este crecimiento también trae consigo nuevos desafíos y riesgos que no pueden ignorarse” advirtió.

Agregó que uno de los temas más delicados es la seguridad digital de menores de edad. Mientras aumenta el acceso a Internet, también crecen prácticas como el robo de datos personales, los fraudes, el ciberacoso, la manipulación de información y distintas formas de engaño digital.

“Las redes sociales, videojuegos y aplicaciones se han convertido en espacios donde niñas, niños y adolescentes pueden ser vulnerables si no existe vigilancia y acompañamiento por parte de padres, maestros y autoridades”, puntualizó Del Río.

Explicó que el fenómeno de los videojuegos merece especial atención, ya que aunque representan entretenimiento y en algunos casos herramientas educativas, también pueden generar dependencia, aislamiento o convertirse en vías para el robo de información y el contacto con personas malintencionadas. “El entorno digital exige hoy una cultura de prevención y educación tecnológica mucho más sólida”, sostuvo.

Los datos del INEGI muestran además que la mayor concentración de usuarios de Internet se encuentra en la población joven y adulta. Del total de 100.2 millones de usuarios en México, el 48.3 por ciento pertenece a los grupos de edad de 18 a 24 años, 25 a 34 años y 35 a 44 años, lo que confirma que el acceso digital ya es una parte esencial de la vida productiva y social del país.

En cuanto a los dispositivos más utilizados para conectarse a Internet, el teléfono celular inteligente domina ampliamente con un 97.2 por ciento. Le siguen la televisión con acceso a Internet o dispositivos conectados, y posteriormente la computadora portátil. Esta realidad explica por qué existen más líneas celulares que habitantes en México y demuestra que el acceso a la red ocurre principalmente desde dispositivos móviles.

Ante ello, Julieta del Río consideró que cualquier discusión relacionada con el control, monitoreo o vinculación de teléfonos celulares debe analizarse con responsabilidad, debido a que el celular se ha convertido en la principal herramienta de acceso a Internet y, al mismo tiempo, en un punto central del debate sobre privacidad, seguridad y derechos digitales.

La ex comisionada del INAI también destacó que entre los 20 millones de personas de seis años y más que aún no utilizan Internet, el 56.1 por ciento afirma que no sabe utilizarlo; el 16.5 por ciento señala que no le interesa o no lo necesita; y únicamente el 10.8 por ciento menciona la falta de recursos económicos como principal motivo.

“Estas cifras evidencian que el principal reto no es solamente la infraestructura o el acceso económico, sino también la alfabetización digital. México necesita fortalecer la enseñanza tecnológica y capacitar a millones de personas para que puedan aprovechar las ventajas del entorno digital de manera segura y responsable”, afirmó.

En el ámbito económico, destacó que algunos municipios presentan un uso intensivo de Internet en sus unidades económicas, como San Pedro Garza García, Benito Juárez y Hermosillo, lo que refleja una mayor integración digital en actividades comerciales y empresariales.

Finalmente, Del Río subrayó que aunque apenas el 0.6 por ciento de las personas que no usan Internet mencionan preocupaciones relacionadas con privacidad o seguridad, esto representa una señal de que la conciencia sobre la protección de datos personales y los riesgos digitales comienza a crecer entre la población.

“México se encuentra en un mundo hiperconectado. Internet ofrece enormes beneficios para la educación, la economía y la comunicación, pero también exige responsabilidad. El reto no es únicamente aumentar el número de usuarios, sino formar ciudadanos digitales conscientes, críticos y preparados para enfrentar los riesgos del entorno tecnológico”, finalizó.