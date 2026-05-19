Es para Víctor Manuel Mendiola Premio Iberoamericano «Ramón López Velarde»

Zacatecas, Zac.- Como parte de la Agenda del Progreso, impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, la administración estatal, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, otorgará el Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” 2026 al poeta, ensayista y editor mexicano Víctor Manuel Mendiola, en reconocimiento a su destacada labor de investigación, promoción y difusión de la obra del poeta jerezano, en el marco de las Jornadas Lopezvelardeanas 2026.

El Jurado Honorífico destacó que la aportación de Mendiola ha sido fundamental para rescatar la complejidad política, histórica y filosófica de La suave Patria, al reivindicar la tradición mexicana desde una mirada crítica frente a las ideas de progreso, así como una visión humanista que apuesta por la paz, rechaza la violencia y defiende la permanencia de un mundo de costumbres, en el que los mexicanos puedan reconocerse cotidianamente.

Asimismo, se reconoció que el autor ha conformado un corpus poético y ensayístico indispensable para comprender a Ramón López Velarde, como un poeta civilista, sensual, irónico, profundamente humano y vigente.

Víctor Manuel Mendiola nació en la Ciudad de México en 1954. A lo largo de su trayectoria, ha publicado diversos libros de poesía, entre los que destacan Vuelo 294 y La bruja, así como ensayos fundamentales para la crítica literaria mexicana, entre ellos Xavier Villaurrutia: la comedia de la admiración; El surrealismo de Piedra de Sol, entre peras y manzanas; El ángel que acompañó a Tobías. La suave Patria de Ramón López Velarde, y El viaje inmóvil: Primavera indiana de Carlos de Sigüenza y Góngora.

Ha sido becario del Centro Mexicano de Escritores y del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA); desde hace más de cuatro décadas, dirige Ediciones El Tucán de Virginia, una de las editoriales independientes más relevantes del país.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan el Premio Latino de Literatura 2005, por Tan oro y Ogro, y el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 2010, por la novela 4 para Lulú, publicada por Alfaguara.

Actualmente, colabora con la columna “Poesía en Segundos”, del suplemento Laberinto del periódico Milenio. Entre sus publicaciones más recientes sobresalen 100 años contra el fantasma del caudillo (en el centenario de la muerte de Ramón López Velarde), editado por el Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Querétaro, en 2021, así como Iconografía de “La suave Patria”, por Lady in Black Publications/Ediciones El Tucán de Virginia, 2022.

El Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” fue creado en 1998, mediante el decreto 242, con el propósito de reconocer el trabajo de escritores, poetas, académicos y promotores dedicados al estudio, rescate y difusión de la obra del poeta zacatecano.

Desde entonces, tanto este galardón como las Jornadas Lopezvelardeanas, organizadas por el Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura, se han consolidado como referentes nacionales e internacionales para la literatura en español.

Entre las personalidades que han recibido este reconocimiento destacan José Emilio Pacheco y Juan Gelman, quienes posteriormente obtuvieron el Premio Cervantes, así como Hugo Gutiérrez Vega, Alí Chumacero, Fernando Fernández, Nuno Júdice, entre otros, hecho que reafirma el prestigio y relevancia del Premio Iberoamericano “Ramón López Velarde” en el ámbito literario iberoamericano.