Visita Zacatecas Anthony Rahayel influencer, fotógrafo y crítico gastronómico

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, continúa el impulso al fortalecimiento del sector turístico; en esta ocasión, recibe al creador de contenido Anthony Rahayel.

Influencer, fotógrafo y crítico gastronómico de origen libanés, Anthony Rahayel es creador de la plataforma “NoGarlicNoOnions”, donde comparte contenido relacionado con gastronomía, viajes y cultura culinaria. Actualmente, cuenta con aproximadamente 540 mil seguidores en Instagram y más de 4.1 millones de suscriptores en YouTube, a través de su canal ngno.

Como parte de su visita a esta entidad, realizará un recorrido por los principales atractivos turísticos de Zacatecas, además de disfrutar de la riqueza gastronómica que distingue al destino.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado fortalece la promoción turística de Zacatecas ante audiencias nacionales e internacionales, al proyectar la riqueza cultural, histórica y gastronómica de la entidad.