Se consolida UAZ entre universidades públicas con mayor presencia científica en el país

Zacatecas, Zac.- En el marco de la celebración del Día de la y el Maestro, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), llevó a cabo la ceremonia conmemorativa para reconocer la vocación, trayectoria y producción científica de su personal académico, destacando su papel como motor de transformación social en el estado y el país.

Durante el evento, se entregaron galardones a los docentes distinguidos en las convocatorias 2025 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), a quienes obtuvieron o renovaron el Perfil Deseable PRODEP, así como a los Cuerpos Académicos que lograron una promoción de nivel.

Al hacer uso de la voz, Román Gutiérrez, -quien también obtuvo reconocimiento- dio a conocer que la UAZ cuenta actualmente con 547 integrantes en el SNII, una cifra que posiciona a la Máxima Casa de Estudios entre las instituciones públicas de educación superior con mayor presencia científica a nivel nacional.

De este total, se reconoció a 140 académicos de 30 unidades académicas, distribuidos en: 56 Candidatos, 68 Nivel 1, 13 Nivel 2 y 3 Nivel 3. El rector detalló que este logro incluye 69 nuevos ingresos, 40 promociones y 31 permanencias, lo que refleja un crecimiento sostenido en la investigación de la universidad.

Crecimiento en PRODEP y Cuerpos Académicos

En lo respectivo al Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), informó que la institución incrementó su indicador, pasando de 616 integrantes con Perfil Deseable en 2024 a 630 en 2025. En la última convocatoria se distinguió a 206 perfiles (96 mujeres y 110 hombres) que ingresaron, renovaron o reingresaron al programa durante la convocatoria 2025, de los cuales 149 renovaron, 134 fueron por tres años y 15 por seis años.

Asimismo, en el rubro de investigación colectiva, se informó que la UAZ cuenta con 123 Cuerpos Académicos en distintos niveles de consolidación, integrados por cerca de 500 universitarios. De estos, 31 recibieron constancia por su ingreso, renovación o avance de nivel: 17 consolidados, 11 en consolidación y 3 en formación.

“El prestigio de una universidad no se sostiene únicamente en cifras o indicadores, sino en la calidad humana, ética y académica de quienes la integran. Y hoy ustedes representan precisamente eso. Sigamos construyendo una institución que dialogue más con su sociedad, que forme mejores generaciones y que continúe demostrando que desde la universidad pública se transforma el presente y el futuro de nuestro estado y de México”, subrayó el rector.

Por su parte, el secretario académico de la institución, Hans Hiram Pacheco García, enfatizó el valor humano detrás de los indicadores, señalando que el evento rinde homenaje al esfuerzo diario que da vida al alma mater.

“Este evento es de suma importancia para nuestra universidad porque reconoce el trabajo permanente y cotidiano que da vida a nuestra alma mater, entendida como una madre que nutre y forma. Ustedes, universitarios y académicos, son parte esencial de esta institución que alimenta el conocimiento y contribuye a la formación de nuestras y nuestros estudiantes”, expresó.

Al evento asistió también la secretaria de Educación del estado, Gabriela Pinedo Morales, quien felicitó a la planta docente y refrendó la relevancia de la UAZ como un pilar estratégico para el desarrollo regional.

“Me siento muy orgullosa de ser universitaria y de ser su compañera. Es un honor ver cómo su trabajo diario transforma mentes. Hablar de la Universidad Autónoma de Zacatecas hoy es seguir hablando de un proyecto incluyente, con pertinencia social y vinculado al crecimiento de nuestro estado”, concluyó la funcionaria estatal.

Finalmente, la docente investigadora María del Carmen Fernández Galán Montemayor, recordó su trayectoria de más de 25 años en la institución, destacando el valor que ha tenido en su formación como investigadora y docente. A su vez, subrayó la importancia de la libertad académica y el trabajo colectivo como base para la investigación y la formación de estudiantes capaces de enfrentar problemas complejos, y llamó a reconocer con gratitud la labor cotidiana de la comunidad universitaria.

El evento estuvo presidido por la secretaria general de la UAZ, Lorena Jiménez Sandoval; la secretaria administrativa, Angélica Colín Mercado; el director del Cozcyt, Hamurabi Gamboa Rosales; el coordinador de Proyectos Federales, Raúl Sosa Mendoza; la coordinadora de Vinculación, Argelia López Luna; la coordinadora de Docencia, Regina Compeán González, y el coordinador de Investigación y Posgrado, Jorge Issac Galván Tejada.