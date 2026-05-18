Otorga CIEEZ reconocimiento a docente de Enfermería UAZ por su trayectoria

Zacatecas, Zac.- En el marco del V Congreso Interinstitucional de Enfermería, la Comisión Interinstitucional de Enfermería del Estado de Zacatecas (CIEEZ) otorgó un reconocimiento especial a la docente investigadora Guadalupe Gallegos Acevedo, integrante de la Unidad Académica de Enfermería (UAE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

La distinción se realizó durante la reunión académica celebrada en el Auditorio “Ernesto Juárez Frías” de Ciudad Administrativa, donde se destacó su trayectoria como docente y su compromiso en la formación de profesionales de la salud, así como su aportación a la investigación en enfermería.

Este homenaje se suma a los reconocimientos que año con año se entregan a profesionales de la enfermería que sobresalen en su área, fortaleciendo el liderazgo y la excelencia de la disciplina.

En representación de la directora de la Unidad Académica de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez, acudió la docente Maricela Castrellón Moreno, coordinadora de campus clínicos de la UAE, quien acompañó el acto académico y refrendó el compromiso institucional con la excelencia en la formación de profesionales de la salud.

La propia institución también tuvo una presencia destacada en este encuentro, aportando la experiencia de sus docentes y el entusiasmo de sus estudiantes en las diversas actividades académicas. Su participación en conferencias, talleres y mesas de trabajo fortaleció el intercambio de conocimientos y reafirma el compromiso institucional con la formación integral en salud.