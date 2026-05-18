Invertirán más de 700 mdp para complejo médico de cadena Fifty Doctors

Palmas Altas, Jerez, Zac.- Como parte de las acciones impulsadas durante la Agenda del Progreso 2026, el Gobernador David Monreal Ávila anunció la llegada a Zacatecas de una inversión privada de aproximadamente 700 millones de pesos para la construcción de un complejo médico de alta especialidad de la cadena hospitalaria Fifty Doctors.

Durante la conferencia semanal La Informativa, realizada en esta ocasión en Palmas Altas, Jerez, el mandatario estatal destacó que esta inversión representa confianza en Zacatecas y refleja el resultado del trabajo realizado para recuperar la seguridad, generar estabilidad y atraer desarrollo económico.

“Cuando hay seguridad, estabilidad y confianza, llegan las inversiones y llegan las oportunidades”, expresó, al mencionar que este proyecto se suma a las acciones estratégicas del Año del Progreso 2026, iniciativa orientada a consolidar crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social en todas las regiones del estado.

Seguridad y confianza impulsan nuevas inversiones



El Secretario de Economía, Jorge Miranda Castro, afirmó que la pacificación y la mejora en los indicadores de seguridad han permitido que Zacatecas vuelva a posicionarse como un estado atractivo para la inversión nacional e internacional.

“Si hoy no tuviéramos esta condición de seguridad, las inversiones no llegarían a Zacatecas. Gracias a la determinación del Gobernador David Monreal de pacificar el estado, hoy somos uno de los estados más seguros del país”, afirmó.

En su intervención, Javier de Lope Francés, presidente del Consejo de Administración de Fifty Doctors, reconoció que uno de los factores decisivos para elegir a Zacatecas fue precisamente la mejora en las condiciones de seguridad.

Dio a conocer que la inversión de 700 millones de pesos contempla la construcción de un moderno complejo médico, en un terreno de 5 mil 800 metros cuadrados, con 187 consultorios médicos, áreas hospitalarias de alta especialidad y la mejor tecnología en México, zona comercial con 15 locales y estacionamiento de dos niveles subterráneo, lo que consolidará a Zacatecas como un nuevo polo de desarrollo médico y económico.

“Nosotros siempre buscamos ciudades donde podamos permanecer muchos años, porque son inversiones grandes y de largo plazo. Antes de decidir una inversión, analizamos, principalmente, la seguridad, y hoy Zacatecas cumple y supera los estándares que buscamos”, expresó.

Javier Lope Francés añadió que la entidad ha evolucionado de forma positiva y, actualmente, ofrece condiciones favorables para el desarrollo de proyectos estratégicos.

“Zacatecas es, hoy, uno de los estados donde creemos que tendremos más éxito por las condiciones de seguridad y estabilidad que existen”, puntualizó.

Generación de empleos y desarrollo económico



La obra generará alrededor de 600 empleos directos durante la etapa de construcción y 200 indirectos, mientras que en operación se estima la creación de más de 750 empleos permanentes, lo que beneficiará a trabajadores, proveedores y personal médico zacatecano.

El nuevo hospital contará con infraestructura y tecnología médica de primer nivel, incluidos quirófanos de última generación, terapia intensiva, urgencias, laboratorio, banco de sangre, resonancia magnética, tomografía y áreas especializadas.

Además, tendrá 32 habitaciones hospitalarias, tres quirófanos y espacios comerciales y médicos diseñados bajo el modelo hospitalario que Fifty Doctors desarrolla en distintas ciudades del país y próximamente en Centroamérica.

Turismo médico y derrama económica



Uno de los principales enfoques del proyecto será el turismo médico, estrategia que busca atraer pacientes nacionales e internacionales, especialmente mexicanos radicados en Estados Unidos y pacientes extranjeros interesados en atención médica de calidad a costos competitivos.

El proyecto contempla alianzas con hoteles, aerolíneas y aseguradoras, lo que permitirá fortalecer sectores como hospedaje, transporte, comercio y servicios.

Al respecto, el Gobernador David Monreal remarcó que “cada inversión que llega a Zacatecas también significa empleo para nuestra gente. Y el empleo es bienestar y progreso”.

Asimismo, dijo que “estamos construyendo Zacatecas competitivo también en servicios de salud”, por lo que reiteró que la entidad continuará generando condiciones para atraer inversión y consolidar proyectos que impulsen el bienestar de las familias.

“Hoy, Zacatecas se consolida como un estado con visión de desarrollo y bienestar. Estamos en el Año del Progreso 2026, y esta inversión es ejemplo claro de ello”, concluyó.