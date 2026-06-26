Capacitan a docentes en uso de Inteligencia Artificial

Zacatecas, Zac., 26 de junio de 2026.- Como parte de la estrategia para fortalecer la educación mediante nuevas tecnologías, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, concluyó con éxito el Taller de Inteligencia Artificial para la Docencia.

La capacitación, enmarcada en la Agenda del Progreso, permitió formar a 120 maestras y maestros en el uso de herramientas digitales para mejorar los procesos de enseñanza en las aulas zacatecanas, señaló el Coordinador del Laboratorio de Software Libre (Labsol Network) y tallerista, Rubén Delgado Contreras.

Al clausurar los trabajos, en representación del Director General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación (Cozcyt), Hamurabi Gamboa Rosales, destacó la importancia de integrar las tecnologías en la educación, pues la IA fortalece la calidad y responde a los retos de la transformación digital.

Afirmó que estas herramientas permitirán mejorar el acceso al conocimiento y fortalecer el aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Esto generará beneficios a corto y mediano plazo para el desarrollo académico y social de Zacatecas, por lo que reconoció el compromiso de las y los docentes, al concluir el taller de cuatro meses.

La capacitación fue en el uso de plataformas que permiten mejorar la planeación, evaluación y creación de experiencias de aprendizaje interactivas, por medio de la ingeniería de prompts, IA generativas y para diseño de presentaciones visuales y de herramientas orientadas a la investigación de información y apoyo en la creación de contenidos.

La actividad fue realizada por la administración estatal, a través de Labsol Network, como resultado del interés del Gobernador David Monreal Ávila por promover el uso de las nuevas tecnologías entre la población, mediante la implementación de la política pública en ciencia, tecnología e innovación, a cargo del Cozcyt.

Las clases gratuitas se impartieron en el complejo científico y tecnológico Quantum Ciudad del Conocimiento, específicamente en el edificio Photono Innovation Hub. Estuvieron a cargo del titular de Labsol Network, Rubén Delgado, tuvieron una duración de 20 horas con valor curricular y se llevaron a cabo durante los Viernes de Consejo Técnico Escolar.

Durante cuatro sesiones presenciales, las y los participantes fortalecieron sus competencias digitales mediante el uso de inteligencia artificial aplicada a la educación, conociendo herramientas y metodologías para mejorar materiales didácticos y hacer más dinámicas sus clases.