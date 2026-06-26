Llega a Zacatecas Selección Mexicana de Básquetbol

Zacatecas, Zac.- La Selección Mexicana de Básquetbol ya entrena en su casa, Zacatecas, con la expectativa de conquistar una doble victoria en los duelos de eliminatoria mundialista que disputará, en el Gimnasio Marcelino González, contra Nicaragua el 3 de julio y frente a Estados Unidos el 6 de julio.

Omar Quintero, entrenador de la Selección Mexicana de Básquetbol, manifestó que los jugadores y cuerpo técnico están muy emocionados de volver a su casa durante esta eliminatoria rumbo a Qatar 2027.

Por ello, dijo, “sabemos que con el apoyo de la mejor afición de México, seguramente conseguiremos el objetivo de llegar mejor ubicados a la última etapa de la clasificación”.

El apoyo del Gobernador David Monreal Ávila fue fundamental para que Zacatecas repitiera como la casa de la Selección, resaltó Omar Quintero, al expresar que México cuenta con un equipo de gran talento que peleará con todo para ganar en la duela.

En ese sentido, el entrenador nacional destacó la labor del Gobierno estatal, pues recibir a Estados Unidos, campeón olímpico y mundial, requiere de una logística importante, además de que Zacatecas es un estado seguro para recibir encuentros de este nivel deportivo.

Es importante recordar que, en apenas unos minutos, el pasado 15 de junio se vendió la totalidad de las entradas para los juegos contra Nicaragua y Estados Unidos, por lo que el lleno está garantizado en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas.

Durante estos días en Zacatecas, los jugadores de la Selección Mexicana de Básquetbol practicarán en la duela, pero también tendrán un acercamiento con la afición local, con el objetivo de acercar el deporte “ráfaga” a las niñas, niños y jóvenes de la entidad.