Investigadora UAZ presidirá Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo

Zacatecas, Zac.- La Unidad Académica en Estudios del Desarrollo (UAED) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), dio a conocer que su investigadora Armida Concepción García fue electa presidenta del comité directivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo (AMET) para el periodo 2026-2028. La designación se realizó en el marco de la asamblea previa a la clausura del Congreso AMET 2026, celebrado en Ensenada, Baja California, donde la académica zacatecana fue reconocida por su trayectoria y liderazgo en el campo de los estudios laborales.

La AMET es una organización académica nacional dedicada al análisis, la investigación y la difusión del conocimiento sobre las transformaciones del mundo laboral en México y América Latina. Reúne a especialistas, investigadores y docentes de diversas instituciones de educación superior con el propósito de fortalecer el diálogo interdisciplinario, promover la formación de nuevas generaciones de estudiosos del trabajo y generar propuestas que contribuyan al desarrollo social y económico del país.

En ese sentido, la docente investigadora destacó que sus compromisos estarán orientados al fortalecimiento de redes académicas mediante congresos, seminarios, talleres y cursos; la apertura de espacios de diálogo académico; y la divulgación del conocimiento. Además, subrayó que su gestión impulsará la investigación colaborativa, la formación de estudiantes, la innovación digital y la vinculación institucional como ejes estratégicos.

El comité directivo que encabezará estará conformado por la secretaria, Georgina Rojas del CIESAS; el tesorero José Cerón del COLMEX; el primer vocal, Rolando Salinas de la UAQ; y el segundo vocal, Edgar Belmont de la UAQ.

Asimismo, se acordó que la sede del próximo Congreso AMET será la ciudad de Zacatecas, lo que representa una oportunidad para proyectar a la UAZ como anfitriona de un encuentro nacional de gran relevancia académica.