Con capacitaciones celebran XX Aniversario de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas

Guadalupe, Zac.- Dentro de las celebraciones del XX Aniversario de la implementación de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Remeza), la Secretaría de Salud (SSZ) realizó la 5ª Jornada Interinstitucional de Capacitación en Atención Prehospitalaria, cuya ceremonia inaugural fue presidida por Omar Venegas Gurrola, director de Atención Médica de la SSZ.

En este ejercicio de actualización, se abordaron temas como: Picaduras por himenópteros, a cargo de Juan Ramón Pérez García, especialista en toxicología; Control de daños en trauma de torax y abdomen, el cual fue impartido por el médico especializado en trasplantes, Néstor Alonso Lechuga García; Manejo integral del paciente en estado crítico en prehospital, tópico abordado por el enfermero Edgar Emmanuel Bañuelos Hernández; así como el Estado de choque según Bec, por parte del médico Edgar Hugo Bañuelos.