Participa UAZ en conmemoración del 112º aniversario de la Toma de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En el marco de la conmemoración del 112º Aniversario de la Toma de Zacatecas, encabezada por el Gobierno del Estado de Zacatecas y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Coordinación del Área de Humanidades y Educación (CAHyE), reafirmó su compromiso con la difusión y el rescate de la memoria histórica de la entidad siendo el enlace académico de nuestra universidad para las diferentes actividades realizadas.

En el acto, se tuvo la valiosa gestión y participación de la oficina del Abogado General de la universidad, Fernando Huerta Robles, quien ratificó la colaboración interinstitucional a fin de fortalecer el pensamiento crítico y conocimiento de nuestra región.

La titular de la coordinación, Elizabeth del Carmen Flores Olague, acompañó de principio a fin las actividades de esta conmemoración. Expresó que la actualización del conocimiento sobre la Toma de Zacatecas es fundamental para comprender desde nuevas y diversas aristas su importancia en el desarrollo no sólo de la Revolución Mexicana con el golpe constitucionalista que se le dio al huertismo y el avance las fuerzas revolucionarias hacia la capital del país, sino por el quiebre político entre las facciones, así como en la configuración de nuevas contiendas que dibujaron el panorama de la vida social y política de prácticamente la mitad del siglo pasado, sin olvidar la gestación de una memoria colectiva de una batalla que marcó la vida de quienes la experimentaron.

El programa conmemorativo inició en las instalaciones de Nuestra Máxima Casa de Estudios y continuó en otros espacios como el Teatro Calderón y el Museo Toma de Zacatecas, ubicado en el cerro de La Bufa, contando con la participación de reconocidos investigadores que impartieron conferencias como la de “Zacatecas en la Revolución”, por el investigador Raúl González Lezama, y “Zacatecas en los Procesos Históricos del Siglo XIX”, a cargo del historiador Eduardo Monroy Salvador, ambos adscritos al INEHRM.

Asimismo, se tuvo la intervención del docente investigador Eduardo Jacobo Bernal, quien presentó un cómic de su autoría que relata la histórica batalla y destaca el papel de los caudillos Felipe Ángeles, Francisco Villa y Pánfilo Natera.

A la par, el investigador Eduardo Monroy ofreció un recorrido por la evolución de las historietas revolucionarias clásicas, como “Adelita” o “Los Dorados de Villa” (1943).

Nuestra Universidad tuvo representación a través de la funcionaria universitaria Flores Olague en la ceremonia de conmemoración oficial realizada en el Cerro de La Bufa, donde a manos del gobernador del Estado, David Monreal Ávila, se hizo entrega de la Medalla al Mérito al Dr. Enrique Semo Calev, que fue recibida en manos del Dr. Felipe Ávila Espinosa, director del INEHRM, quien hizo mención de la importancia del Dr. Semo en el desarrollo de la historiografía mexicana.

Con este tipo de encuentros, la UAZ reitera su vinculación social y su labor fundamental en la divulgación del legado histórico que da identidad a las y los zacatecanos