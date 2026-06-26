Consolidarán IMSS-Bienestar en Zacatecas

Ciudad de México.- Con el firme compromiso de garantizar el derecho a la salud de las zacatecanas y los zacatecanos, el Gobernador David Monreal Ávila asistió a la reunión convocada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la que participaron las y los mandatarios de las entidades adheridas al sistema IMSS-Bienestar.

Durante el encuentro, realizado este viernes en Palacio Nacional, se revisaron los avances del modelo de atención y se definió una agenda conjunta para consolidar el sistema de salud, con el propósito de garantizar que la población zacatecana tenga acceso a servicios médicos de calidad, universales y gratuitos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un trabajo coordinado con las gobernadoras y los gobernadores del país para dar seguimiento a los avances en salud mediante el esquema IMSS-Bienestar, una de las principales políticas públicas de su administración, orientada a garantizar atención médica de calidad para el pueblo de México.

En Zacatecas, el Gobernador David Monreal Ávila, en coordinación con IMSS-Bienestar, ha impulsado diversas acciones para mejorar la atención médica, entre ellas la realización de cirugías gratuitas de alta especialidad, que representan un importante beneficio para las familias que ya no tienen que cubrir los costos que implican estos procedimientos. Con ello, el Gobierno de Zacatecas reafirma su compromiso de hacer efectivo el derecho fundamental a la salud y mejorar la calidad de vida de la población.

Asimismo, el mandatario estatal ha fortalecido la infraestructura del sector salud mediante la entrega de equipo médico, herramientas de trabajo y la rehabilitación de hospitales comunitarios en municipios como Juan Aldama y Loreto, entre otros.

Gracias a estas acciones, Zacatecas avanza en la superación del rezago histórico en materia de salud. La administración encabezada por el mandatario estatal mantiene el objetivo de trabajar en coordinación con el Gobierno de México para lograr la universalización de los servicios médicos, lo que permitirá que más de 1 millón 700 mil zacatecanos cuenten con una credencial personal para recibir atención médica.

Como resultado de las gestiones realizadas por el Gobernador David Monreal Ávila ante el Gobierno de México, también inició la construcción del primer Hospital de Especialidades en el municipio de Guadalupe, una obra estratégica que brindará atención médica de alta especialidad no sólo a las y los zacatecanos, sino también a habitantes de otras entidades federativas.