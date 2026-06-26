Habrá operativo especial de vidalidad por Cabalgata Toma de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de garantizar la integridad física de participantes, peatones y automovilistas, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, implementará un operativo especial de vialidad y abanderamiento, con motivo de la XX Cabalgata Toma de Zacatecas por el Progreso.

Personal de la Dirección de Policía Vial Preventiva (DPVP) desplegará un estado de fuerza estratégico, conformado por 45 efectivos, diversas patrullas y moto patrullas, para abanderar los contingentes y agilizar la circulación en las rutas establecidas; se espera la participación de cerca de 1 mil jinetes charros, provenientes de diversas entidades de la República Mexicana y de Estados Unidos.

En lo que corresponde al cronograma de resguardo vial y cierres, iniciará con el desfile por las principales calles del municipio de Calera, al mediodía del viernes 26 de junio; para el sábado 27, se dará acompañamiento vial en el trayecto de los cabalgantes hacia el Rancho San Pablo y la Unidad Deportiva de Morelos.

A partir de las 20:00 horas del sábado, se realizarán cierres parciales al paso del contingente, en el primer cuadro del centro histórico capitalino, para la tradicional callejoneada, que partirá de la Alameda “Trinidad García de la Cadena”.

Para el domingo 28, personal vial mantendrá vigilancia y resguardo en los puntos de hidratación ubicados en el Cerro del Grillo, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el puente de Bracho, para garantizar el debido resguardo y la movilidad en dichas vías vehiculares.

Se realizarán despejes vehiculares a las 6:00 de la mañana, en las avenidas J. Jesús González Ortega e Hidalgo, para que, a las 13:00 horas, se restrinja parcialmente el paso vehicular en el primer cuadro de la capital, y dar paso al contingente que partirá de las inmediaciones de la Máquina 3030, avanzando por las avenidas ya mencionadas, hasta concluir en el Cerro de la Bufa.

Para mitigar posibles congestionamientos viales durante ese día, la DPVP recomienda a la población a utilizar el Bulevar metropolitano, el Paseo Díaz Ordaz, la calle Mexicapan y las vías periféricas de la ciudad, como vías alternas; además, hacen un llamado a las y los conductores a anticipar sus tiempos de traslado, moderar la velocidad y acatar estrictamente las indicaciones de los oficiales de vialidad para asegurar que el evento tradicional llegue a buen fin.