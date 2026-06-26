Concluye SSP curso para fortalecer investigación e inteligencia policial

Zacatecas, Zac.- Como parte de la estrategia del Gobernador David Monreal Ávila para fortalecer la paz, la seguridad y el bienestar de las y los zacatecanos, la Secretaría de Seguridad Pública concluyó el Curso de Inteligencia y Contrainteligencia, dirigido al fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia policial.

La ceremonia de clausura fue encabezada por el Secretario de Seguridad Pública, General Arturo Medina Mayoral, quien reconoció el compromiso de las y los participantes por profesionalizarse y fortalecer las capacidades institucionales para prevenir e investigar los delitos.

Durante cinco días, 40 servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública, personal del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y policías municipales de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo recibieron capacitación especializada en inteligencia policial, análisis criminal, obtención y procesamiento de información, contrainteligencia y elaboración de productos de inteligencia, herramientas fundamentales para apoyar la toma de decisiones estratégicas y operativas.

El General Arturo Medina Mayoral destacó que la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad de los tres órdenes de Gobierno, respaldada por el trabajo de inteligencia, ha sido un factor clave para los resultados obtenidos en materia de seguridad, por lo que exhortó a las y los participantes a aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio de la ciudadanía.

Por su parte, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduck, señaló que esta capacitación forma parte del fortalecimiento de las nuevas Unidades de Investigación del Delito en Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, las cuales contribuirán a consolidar el intercambio de información estratégica y la generación de inteligencia para prevenir y combatir los delitos.

Con este tipo de acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, reafirma su compromiso de impulsar la profesionalización policial y fortalecer las capacidades institucionales para seguir avanzando en la construcción de un Zacatecas más seguro, en paz y con bienestar para todas y todos.