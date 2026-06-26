Promueve CASE comunicación inclusiva en nivel medio superior

Zacatecas, Zac.- El Centro de Aprendizaje y Servicios Estudiantiles (CASE) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), mediante la Subcoordinación de Fortalecimiento al Aprendizaje y el Programa de Inclusión Educativa y Atención a Estudiantes con Discapacidad, llevó a cabo el Curso-Taller de Discapacidad y elementos básicos de la Lengua de Señas Mexicana (LSM), derivado del interés de la Unidad Académica Preparatoria (UAPUAZ).

La actividad tuvo como propósito dotar a las y los docentes de nivel Medio Superior de competencias básicas para comprender y emplear la LSM como herramienta de comunicación inclusiva, favoreciendo así el aprendizaje y la permanencia estudiantil en entornos educativos diversos.

Durante la semana del 22 al 26 de junio, personal de las Preparatorias UAZ participó en las sesiones impartidas por la especialista en lengua de señas, Andrea Téllez; la psicóloga educativa Stephanie Bañuelos y el responsable del Programa, Daniel Muñoz, integrantes del CASE. Ellos compartieron conocimientos clave sobre la atención a estudiantes con discapacidad auditiva y el uso de la LSM.

Este curso se suma a los objetivos de la actual administración universitaria: el CASE trabaja con innovación, compromiso e inclusión para fortalecer la comunidad educativa.