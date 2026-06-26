Celebran 50 aniversario de generación 1971-1976 de Ingeniería Civil UAZ

Zacatecas, Zac.- A cinco décadas de haber concluido su formación profesional, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) celebró el 50 Aniversario de la generación 1971-1976 de Ingenieros Civiles, quienes han contribuido al desarrollo de infraestructura y al crecimiento de Zacatecas y del país desde distintos ámbitos del servicio público, la iniciativa privada y la propia institución.

Durante la ceremonia también se rindió homenaje póstumo al ingeniero Antonio Campuzano Duarte, reconocido por autoridades, docentes y egresados como uno de los pilares en la consolidación del programa de Ingeniería Civil de la UAZ y formador de numerosas generaciones de profesionistas, cuya vocación docente y compromiso dejaron una huella permanente en la institución.

Al dirigir el mensaje institucional, el rector Ángel Román Gutiérrez afirmó que esta generación continúa honrando el nombre de la UAZ con su ejercicio profesional, por lo que los definió como un referente para las nuevas generaciones de estudiantes. En ese sentido, reiteró que la institución seguirá fortaleciendo los vínculos con sus egresados, porque “la Universidad sigue siendo su casa”.

A su vez, reconoció el legado del ingeniero Antonio Campuzano Duarte, cuya labor docente y profesional contribuyó a consolidar la entonces Escuela de Ingeniería, impulsar el Colegio de Ingenieros Civiles de Zacatecas y formar generaciones de profesionistas comprometidos con el desarrollo del estado.

En su mensaje, el responsable del Programa de Ingeniería Civil, Carlos Alberto Miramontes Zapata, señaló que la generación 1971-1976 forma una parte fundamental de la historia de la Unidad Académica de Ingeniería y representa el compromiso de una profesión que, a través de la construcción de caminos, puentes, edificios e infraestructura, ha contribuido al desarrollo del Estado durante cinco décadas.

Por su parte, el director de la Unidad Académica de Ingeniería (UAI-I), Hiram Badillo Almaraz, reconoció que esta generación no solo dejó huella por su desempeño profesional, sino también por los lazos de fraternidad que ha conservado a lo largo del tiempo.

En uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, el ingeniero Héctor Javier Romo Guzmán, maestro de la generación, encabezó el pase de lista de los egresados, acto que simbolizó el reencuentro con la historia que comparte este grupo de ingenieros.

Durante este homenaje también se recordó a los compañeros Sergio Guillermo Martínez Torres, Hassaf Arellano Valadez y Francisco Joel Rodarte Sánchez, cuya memoria permanece presente entre quienes compartieron con ellos las aulas, los proyectos y la amistad.

En representación de la generación 1971-1976, el ingeniero Melecio Noveno Rivera agradeció a la Universidad y destacó que, medio siglo después de haber egresado, sus integrantes continúan unidos por los lazos de amistad y el orgullo de haber formado parte de la entonces Escuela de Ingeniería.

Recordó que la generación estuvo integrada por 49 estudiantes, de los cuales 16 han fallecido, por lo que el aniversario también representó un homenaje a quienes ya no están y un reconocimiento a las familias y compañeros que hicieron posible el reencuentro.

Como parte de la conmemoración, la generación entregó a las autoridades universitarias una placa de cantera para rendir homenaje permanente al ingeniero Antonio Campuzano Duarte y solicitó la reposición de la placa dedicada a su compañero, el ingeniero Hassaf Arellano Valadez, en reconocimiento al cariño y respeto que dejó entre quienes compartieron con él su formación universitaria.

Ambas serán colocadas en las instalaciones de la Unidad Académica de Ingeniería como testimonio permanente de su legado y memoria.