Afirma Pepe Saldívar que Bachillerato Policial es crucial para la transformación de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- En Guadalupe, la educación es un pilar para el bienestar social y la seguridad; es por eso que desde los gobiernos de Claudia Sheinbaum, David Monreal y de Pepe Saldívar se impulsan estrategias para mejorar las condiciones de infraestructura física educativa en las diversas instituciones resididas en el municipio.

Ejemplo de ellas es el Bachillerato General Policial (BGP), un espacio que, en palabras del alcalde guadalupense, es elemental para la transformación del municipio y del Estado de Zacatecas por su firmeza en la formación policial del mañana.

Esto lo dijo Pepe Saldívar en la ceremonia de graduación de la quinta generación del BGP, en donde concluyeron sus estudios 94 estudiantes, quienes concluyeron una etapa más en su vida y comienzan una nueva gracias al apoyo de su escuela, su familia y las autoridades.

Al tomar la palabra, el alcalde enumeró todas las acciones que esta generación de estudiantes vio cristalizadas en su institución, como la construcción de un aula de usos múltiples, entrega de mochilas y útiles escolares, así como kits menstruales para las alumnas del bachillerato.

Es importante señalar que, asimismo, en un compromiso irrestricto entre el Gobierno de Zacatecas y los migrantes zacatecanos se construyó una primera etapa de una cancha de usos múltiples, de una barda perimetral y la pavimentación de la calle del Jaral, la principal del BGP, las cuales serán aprovechadas para las nuevas generaciones de estudiantes.

En este evento de graduación, también el alcalde dio cuenta de otros beneficios que ha tenido la comunidad estudiantil, apoyos que son impulsados por los gobiernos de México y de Zacatecas, para mejorar sus condiciones educativas, como lo son el programa La Escuela Es Nuestra, las becas Benito Juárez y el programa de útiles escolares, por nombrar algunos.

“Estas acciones verdaderamente transforman vidas”, concluyó el alcalde, ya que no solamente las y los estudiantes son beneficiados con ciertos programas para su formación, sino que también las familias adquieren pensiones, apoyos y programas que tienen el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

Es así que el Gobierno de Guadalupe, en coordinación con los gobiernos federal y estatal sigue apostando por el impulso de políticas públicas en materia de educación y prevención, creando espacios seguros, funcionales y dignos, con el ejemplo anterior para contribuir en la mejora de la seguridad pública y la eficiencia policial.