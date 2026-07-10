Encabezan corporaciones y colectivas búsqueda de personas desaparecidas en Santa María de la Paz

Santa María de la Paz, Zac., 10 de julio de 2026.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, realizó búsqueda forense generalizada en la zona serrana del municipio de Santa María de la Paz y búsqueda individualizada en vida en diversas colonias del municipio de Guadalupe.

En atención a las indicaciones del Gobernador del Estado y del Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, la Comisión Local trabaja con el compromiso de intensificar las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

Ante ello, el titular de la Comisión Local de Búsqueda de Personas, Everardo Ramírez Aguayo, en conjunto con la Fiscalía Especializada en Atención al delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y la Comisión Nacional de Búsqueda, encabezó acciones en la localidad Las Tablas, zona serrana del municipio de Santa María de la Paz.

En esta jornada de búsqueda se utilizaron herramientas tecnológicas, como el uso de drones, y la participación de binomio canino de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia.

Búsqueda individualizada en vida de persona reportada como desaparecida

En el municipio de Guadalupe, las autoridades antes mencionadas trazaron ruta en diferentes colonias; durante el recorrido, se fijaron cédulas de búsqueda y se realizaron entrevistas a personas habitantes de estos lugares, acciones que se ampliaron al relleno sanitario de esta demarcación.

En estas acciones de búsqueda participaron también representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, con el acompañamiento de la Comisión Integral de Atención a Víctimas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.