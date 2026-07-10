Se realiza con éxito la GamersCup 2026

Zacatecas, Zac.- Enmarcada en una convivencia para fomentar y promover la paz, el bienestar y progreso, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario David Monreal Ávila, a través del Instituto de la Juventud (Injuventud), llevó a cabo la GamersCup 2026, torneo digital de fútbol que promueve la cohesión social y la sana convivencia entre las y los jóvenes, por medio de los videojuegos.

En medio de un ambiente festivo, entusiastas de los videojuegos dieron inicio a las actividades, con un torneo digital de fútbol. Las coloridas pantallas y consolas trasladaron a los participantes a estadios virtuales, en los que conformaron equipos para disputar el campeonato.

Mauricio Acevedo Rodríguez, director del Injuventud, puntualizó que, respaldar a este sector de la población en la realización de actividades para su sano esparcimiento ha sido una prioridad para el Gobierno de Zacatecas.

Las juventudes siempre contarán con el apoyo y compromiso del Gobernador David Monreal Ávila, para impulsar sus talentos, capacidades y habilidades, con actividades que fomenten su participación activa, en acciones que sean de su interés y que les diviertan.

La GamersCup, realizada como parte de la Agenda del Progreso, busca la integración de actividades recreativas y competitivas que fomenten valores como el respeto, la cooperación y la sana convivencia, a través de los videojuegos, que forman parte del día a día de las juventudes.

La participación rompió expectativas, con 100 jóvenes de entre 12 y 29 años de edad que, entre gritos y porras, se disputaron el trofeo en este torneo virtual de fútbol, en el que las habilidades y destrezas salieron a relucir para dejar en la cancha hasta el último esfuerzo por lograr el campeonato.