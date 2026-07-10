Registra Zacatecas sexto fallecimiento por sarampión

Zacatecas, Zac.- Acorde al compromiso de informar de manera clara y oportuna sobre el estado que guardan los principales padecimientos de la población zacatecana, la Secretaría de Salud (SSZ) confirma el sexto fallecimiento por sarampión en este 2026.

Agustina García Macías, subdirectora de Epidemiología, Prevención y Control de enfermedades detalló que se trata de un masculino de 12 días de nacido, cuya madre era portadora de la enfermedad. La familia del menor se encontraba, por motivos laborales, en la comunidad de Río Florido, en Fresnillo; son originarios del estado de Durango.

Hasta el momento, se han contabilizado 293 contagios de esta enfermedad en territorio zacatecano; personal de la SSZ mantiene acciones intensas de vigilancia y control ante el brote que se ha presentado desde 2025 a nivel nacional.