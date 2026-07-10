El automóvil ya es una computadora. ¿Quién lo va a programar?

Por: Dra. Iliana Casillas Gaxiola, directora de la Ingeniería en Tecnologías Automotrices de la UAG

El Ingeniero en Tecnologías Automotrices entiende el vehículo como lo que ya es, una plataforma tecnológica

Un accidente que no debería ocurrir

Cada año mueren en México más de 16,000 personas en accidentes de tránsito, según cifras del INEGI. Es la principal causa de muerte entre jóvenes de 5 a 29 años. El 90% de estos accidentes tiene un factor humano como causa principal: distracción, fatiga, exceso de velocidad o conducción bajo efectos del alcohol. Al mismo tiempo, el transporte representa el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, con consecuencias directas sobre la salud pública y el cambio climático.

Estos números plantean una pregunta incómoda: si la tecnología existe para reducir drásticamente estos accidentes y estas emisiones, ¿por qué siguen ocurriendo? La respuesta, en parte, es que la transición tecnológica de la industria automotriz avanza más rápido que la formación del talento capaz de liderarla.

El automóvil como plataforma tecnológica

Un vehículo moderno contiene entre 50 y 150 unidades de control electrónico y ejecuta decenas de millones de líneas de código. Los sistemas de frenado automático de emergencia, la detección de punto ciego, el mantenimiento de carril y la gestión de baterías en vehículos eléctricos son soluciones de software embebido que ya salvan vidas y reducen emisiones en los autos que circulan hoy.

La conducción autónoma, la electromovilidad y la conectividad vehicular —sistemas que permiten que los autos se comuniquen entre sí y con la infraestructura vial— son las fronteras tecnológicas que definirán la movilidad de los próximos 20 años. Desarrollarlas y desplegarlas a escala requiere ingenieros capaces de integrar electrónica de potencia, Inteligencia Artificial, arquitecturas de microcontroladores y protocolos de comunicación en sistemas que funcionen con tolerancia cero al error.

El perfil profesional que la industria necesita

El Ingeniero en Tecnologías Automotrices es el profesionista formado para resolver exactamente estos problemas. Diseña los sistemas electrónicos que hacen más seguro un vehículo, desarrolla el software embebido que gestiona la energía de una batería, integra sensores para sistemas de asistencia al conductor y trabaja en los estándares de comunicación que harán posible la movilidad autónoma.

Además del dominio técnico, este profesionista necesita una visión de sostenibilidad que oriente sus decisiones hacia soluciones con menor impacto ambiental, ética profesional para trabajar en sistemas donde un error puede costar vidas, y capacidad de innovación para anticipar tecnologías que aún no existen en el mercado masivo.

Cómo se forman estas competencias en la UAG

La Ingeniería en Tecnologías Automotrices de la UAG integra desde el primer semestre trabajo con prototipos y sistemas vehiculares reales en laboratorios especializados. El Laboratorio de Sistemas Automotrices, los Laboratorios de Electrónica y Sistemas Embebidos y el Hub de Transformación Digital son los espacios donde los estudiantes aprenden desarrollando prácticas y proyectos.

Las certificaciones obtenidas a través de empresas aliadas como Cisco, Oracle y AWS, la vinculación con empresas como Bosch, Intel y NXP, y la participación en proyectos reales con la industria reducen la brecha entre la formación académica y las necesidades del sector. La opción de Maestría Acelerada en Arizona State University, amplía el horizonte profesional del egresado al nivel global donde se toman las decisiones tecnológicas que definirán la movilidad del futuro.

Conclusión

Los accidentes viales y las emisiones del transporte no son problemas inevitables. Son problemas de ingeniería con soluciones técnicas conocidas y otras que aún están por desarrollarse. México necesita ingenieros capaces de diseñar esas soluciones, implementarlas y mejorarlas. La Ingeniería en Tecnologías Automotrices de la UAG forma a ese profesionista: uno que entiende el vehículo como lo que ya es —una plataforma tecnológica— y que tiene las herramientas, los valores y la visión para hacer de la movilidad algo más seguro y sustentable.