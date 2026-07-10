Más de mil solicitudes de apoyo se recibieron para Séptima Expo Feria para comunidad migrante

Fort Worth, Texas.- Más de mil solicitudes de intención de inversión para los apoyos al campo, recibió el Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, para la Séptima Expo Feria para Zacatecanos radicados en Estados Unidos y sus familias, como parte del Agenda del Progreso 2026.

Luego de ocho días de atención, en sus dos modalidades, virtual y presencial en Denver, Colorado; Tulsa, Oklahoma, Fort Worth y Dallas, Texas, a las mujeres y hombres de origen zacatecano que radican en Estados Unidos, se tuvo una respuesta favorable por la comunidad que le apuesta a consolidar en el estado la remesa productiva en el sector agropecuario.

Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), reconoció y agradeció la participación y respuesta de las y los zacatecanos que, de manera híbrida, solicitaron diversos apoyos, como: tractores, implementos, sementales o maquinaria especializada.

Bajo la coordinación de la Secretaría del Campo, se dictaminarán las solicitudes, previo a la entrega de los apoyos, programada para el próximo mes de septiembre, en el marco del Día de la Zacatecana y el Zacatecano Migrante, en un evento protocolario encabezado por el Gobernador, David Monreal Ávila; con esta Séptima Expo Feria Agropecuaria, se consolidará uno de los pilares más importantes de la remesa productiva.

La inversión estimada, resultado de las más de mil solicitudes, supera los 140 millones de pesos. El recurso estatal destinado en esta Expo Feria se determinará al concluir el dictamen de las solicitudes.

De acuerdo con los resultados, el funcionario precisó que, del total de las solicitudes recabadas durante los ocho días, el 74 por ciento lo hizo de manera presencial en Denver, Colorado; Tulsa, Oklahoma y en Texas; y el 26 por ciento, a través del call center, de la ventanilla virtual.

El 34 por ciento de solicitudes recabadas son destinadas a apoyar a familias de migrantes productoras del municipio de Fresnillo; en tanto que un 26 por ciento es en apoyo a familias del municipio de Guadalupe. “Es importante destacar el alcance del 65.5 por ciento de cobertura en los 58 municipios, lo que ratifica el impacto de la remesa productiva”.

Reyes Millán destacó que el 39 por ciento de las solicitudes pide apoyo de tractores; un 26 por ciento fueron realizadas por mujeres de origen zacatecano.

Reconoció la visión del Gobernador David Monreal Ávila, de fortalecer en el estado la remesa productiva en el sector agropecuario, a través de apoyos y subsidios de la Séptima Expo Feria Agropecuaria para Zacatecanos radicados en el exterior y sus familias.

Agradeció el trabajo conjunto de la Secretaría del Campo y su titular Gerardo Luis Cervantes Viramontes, así como las facilidades del Consulado General de México en Denver, de las Federaciones de Clubes Zacatecanos en Denver, Tulsa y Texas, por su respaldo para la atención de la comunidad zacatecana. Al personal de la Sezami que, en la modalidad virtual, atendió durante tres días el call center para la recepción de solicitudes de intención de inversión.