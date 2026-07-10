Inauguran exposición-homenaje a Pablo Márquez Trejo

Zacatecas, Zac.– Con el propósito de reconocer su trayectoria y legado artístico, este viernes fue inaugurada la exposición homenaje “Pablo Márquez Trejo, el fuego habitante del desierto”, en el Museo El Universo de Pedro Coronel, recinto que abrió sus puertas a una muestra dedicada al trabajo creativo de Pablo, con piezas representativas del arte contemporáneo zacatecano.

Al dar la bienvenida, la Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, María de Jesús Muñoz Reyes, destacó la atmósfera de paz, amistad y afecto por la lluvia y la gente congregada en el segundo patio del Museo El Universo de Pedro Coronel, un espacio que, dijo, refleja el profundo cariño y admiración que Pablo Márquez Trejo sembró entre su familia, colegas, alumnos y amigos.

Señaló que la exposición no sólo inaugura un recorrido por la obra del artista, sino que vuelve a encender el fuego creativo que dejó plasmado en cada grabado, dibujo y trazo inspirado en el semidesierto zacatecano, territorio que marcó profundamente su producción artística.Recordó que su legado permanece vivo en su obra, en quienes compartieron con él el oficio del arte y en las nuevas generaciones que continúan encontrándose con su mirada estética.

La Directora General del Instituto Zacatecano de Cultura expresó que Pablo Márquez Trejo entendía el fuego como un elemento transformador y permanente, una metáfora que hoy da sentido a esta muestra, en la que su visión del territorio, sus personajes y sus silencios continúan dialogando con el público.

El artista asumió siempre el compromiso de aportar lo mejor de sí para impulsar el crecimiento de los demás y fortalecer la vida cultural de Zacatecas.

La exposición tiene como propósito reconocer y difundir el legado artístico del maestro Pablo Márquez Trejo, acercar al público a su producción plástica, fortalecer la difusión del arte contemporáneo y propiciar el encuentro entre la comunidad artística, especialistas, autoridades y la sociedad.

Al concluir el acto protocolario, las y los asistentes realizaron un recorrido por la muestra, integrada por una selección de obras que dan testimonio de la fuerza expresiva, la sensibilidad y la identidad que distinguieron la trayectoria de Pablo Márquez Trejo, cuya aportación continúa siendo un referente para el arte zacatecano.