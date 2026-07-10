Se actualizan docentes de Ingeniería Biomédica en UNAM

Zacatecas, Zac.- Docentes del programa de Ingeniería Biomédica de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) realizaron una visita académica al Laboratorio Universitario de Biomecánica del Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Campus Juriquilla, Querétaro, con el propósito de participar en el curso-taller de actualización profesional “Análisis Biomecánico de la Marcha Humana”.

La capacitación ofreció una formación teórico-práctica que permitiera a los participantes adquirir competencias en el uso de sistemas de captura de movimiento, plataformas de fuerza, baropodometría y electromiografía aplicadas al estudio de la marcha humana. Asimismo, se abordó la interpretación del análisis biomecánico para su integración en la práctica profesional, favoreciendo diagnósticos e intervenciones oportunas y precisas en personas con alteraciones neuromusculares.

El análisis biomecánico de la marcha constituye una herramienta fundamental en la evaluación de pacientes con trastornos neuromusculares y ortopédicos, ya que contribuye a la identificación precisa del origen de las lesiones y resulta de gran utilidad en el diseño de estrategias preventivas y de rehabilitación.

Durante los tres días de actividades, los docentes profundizaron en la neurofisiología del control de la marcha, los principales parámetros biomecánicos y los patrones de marcha normal y patológica. Asimismo, se capacitaron en el uso de tecnologías de captura de movimiento, plataformas de fuerza, baropodometría y herramientas de procesamiento de datos para el análisis de variables espaciotemporales, cinemáticas y cinéticas, así como en su aplicación en entornos clínicos y de rehabilitación.

El curso-taller concluyó con una jornada práctica en la que los participantes realizaron registros de marcha, analizaron datos en tiempo real y discutieron diversos casos clínicos, integrando los conocimientos adquiridos para su aplicación efectiva en el ámbito profesional.

Los docentes participantes fueron la responsable del Laboratorio de Ingeniería Clínica, Karen Estefany Villagrana Bañuelos; Karina Trejo Vázquez y Fabián Navarrete Rocha, docentes del área de Biomecánica; así como el responsable del programa de Ingeniería Biomédica, Manuel Alejandro Soto Murillo.

En su visita, los académicos realizaron también un recorrido por los laboratorios y aulas de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Juriquilla, en compañía de los investigadores María Daniela Trejo Méndez y Daniel Pérez Arreguín. El propósito de esta visita fue establecer vínculos de colaboración académica entre la ENES Juriquilla y el programa de Ingeniería Biomédica de la UAZ.

Durante la estancia se conocieron las instalaciones de las áreas de Ciencias Genómicas, Neurociencias y de la Licenciatura en Órtesis y Prótesis, generando oportunidades para el desarrollo de estancias académicas, proyectos de investigación y futuras colaboraciones estudiantiles. Estas acciones fortalecen la proyección académica y la vinculación nacional del programa de Ingeniería Biomédica de la UAZ, consolidando nuevas oportunidades de colaboración en beneficio de estudiantes y docentes.