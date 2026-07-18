Avanza modernización de Parque Arroyo de la Plata

Zacatecas, Zac.- Con una inversión ejecutada superior a los 91.8 millones de pesos, el Gobernador David Monreal Ávila realizó un recorrido de supervisión por el complejo del Parque Arroyo de la Plata «Ramón López Velarde», donde constató los avances de la construcción de las Terrazas Gastronómicas, obra complementaria a la modernización integral de este espacio público de la capital.

Acompañado por la Secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui, el mandatario estatal recorrió las áreas en proceso y subrayó que la intervención responde a un esfuerzo por recuperar para la ciudadanía un espacio que durante años estuvo comprometido por invasiones y descargas irregulares.

La intervención incorpora criterios de salud y sanidad, ante la existencia de descargas irregulares hacia el cauce.

Complejo de 7 mil 361.11 metros cuadrados

La Secretaria de Obras Públicas, Mildret Karla Montes Incháurregui explicó que la modernización del Parque Arroyo de la Plata comprende una superficie de 7 mil 361.11 metros cuadrados y una inversión ejecutada de 91 millones 857 mil 078.29pesos, distribuida en tres frentes: el gimnasio, con 788.99 metros cuadrados y una inversión de 29 millones 258 mil 364 pesos, ya concluido; las Terrazas Gastronómicas, con 4 mil 123.96 metros cuadrados y 56 millones 719 mil 466 pesos, en ejecución al 45 por ciento; y el acceso sur, con 2 mil 448.16 metros cuadrados y 5 millones 879 mil 247 pesos, con 91 por ciento de avance.

La obra beneficiará de forma directa a 308 mil 473 habitantes de los municipios de Zacatecas y Guadalupe.

Terrazas Gastronómicas

El recorrido por el área de construcción de las Terrazas Gastronómicas constató el avance de construcción de locales comerciales, plaza de acceso y estacionamiento.

El monto de inversión asciende a 56 millones 719 mil 466.21 pesos; a la fecha,registra un avance físico de 45 por ciento y financiero de 44.58 por ciento. Los trabajos iniciaron el 14 de enero de 2026 y su conclusión está programada para el 22 de septiembre del presente año.

El inmueble se desarrolla en tres niveles: la planta de sótano, con 1 mil 600.35 metros cuadrados, que alojará tres bodegas o almacenes, área de cisternas, cuarto de máquinas, seis locales de 12 metros cuadrados y dos baños.

La planta baja, con 1 mil 113.55 metros cuadrados, contará con estacionamiento para 11 vehículos, plaza de acceso, locales comerciales, dos islas, terraza compartida y módulo de servicios sanitarios; y la planta alta, con 1 mil 410.06 metros cuadrados, dispondrá de locales con terraza y módulo de servicios sanitarios.

En conjunto suman 17 locales de diferentes dimensiones y características.

Actualmente, los trabajos se concentran en el cimbrado y colado de muros de contención, rellenos con material de banco y colocación de estructuras metálicas.

Espacio para la convivencia familiar

El Gobernador David Monreal Ávila destacó la vocación familiar del proyecto y anticipó que el complejo contará con espacios para espectáculos, servicios de alimentos y el gimnasio ya concluido.

El proyecto transforma un espacio público tradicional en un polo de convivencia, turismo y desarrollo económico, al ofrecer espacios dignos y modernos que promueven la recreación, el esparcimiento y la integración social, factores clave para la salud emocional y la cohesión comunitaria.