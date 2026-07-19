Aseguran autoridades que hechos del sábado no quedarán impunes

Zacatecas, Zac.- El Gobierno de Zacatecas, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas de los hechos violentos registrados el sábado 18 de julio y garantizó que el caso no quedará impune.

El Secretario General de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo que «no vamos a permitir que ningún grupo delincuencial, que ninguna persona nos prive de este derecho humano, el derecho humano a la paz. Por eso, en este caso y en todos los casos que se puedan presentar, actuaremos con toda la fuerza del Estado».

Estableció que “hoy Zacatecas tiene instituciones que no permiten que los delitos queden impunes, hoy Zacatecas tiene el firme compromiso de avanzar en el proceso de pacificación».

Acompañado por el Fiscal General de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, y por el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, Reyes Mugüerza señaló que, desde el Gobierno del Estado «nos encontramos consternados por la situación», porque la pérdida de vidas humanas genera incertidumbre en toda la sociedad.

Recordó que desde el primer día de esta administración se ha actuado con empatía frente a las pérdidas de las personas lastimadas por la violencia; «hemos sido empáticos y hemos sentido profundamente las pérdidas de aquellas personas que se vieron lastimadas por la violencia».

Sostuvo que el compromiso del Gobierno de Zacatecas es doble, acompañar a las familias y entregar resultados, «queremos decirle al pueblo de Zacatecas que nos sumamos a esta preocupación y que nos sumamos a la responsabilidad de dar resultados».

Subrayó que la verdad es un derecho de la sociedad zacatecana, «tenemos la firme convicción de que todas las zacatecanas y zacatecanos tenemos el derecho a la verdad, a saber qué es lo que sucedió en este y en otros casos, por eso estamos confiados en que a través del profesionalismo de la Fiscalía General de Justicia del Estado encontraremos las respuestas necesarias».

Detalló que el trabajo institucional se desarrolló de manera ininterrumpida durante todo el fin de semana y continuará hasta dar respuestas a la sociedad y dar con los responsables de este y de cualquier hecho violento forma parte de los avances del proceso de pacificación.

Despliegue operativo

El Secretario de Seguridad Pública, Arturo Medina Mayoral, informó que los tres órdenes de gobierno realizan de manera coordinada reconocimientos terrestres, a pie y en vehículos, en áreas prioritarias del territorio estatal.

La primera abarca desde Morelos y Fresnillo hasta Sombrerete y Miguel Aluza; en esa zona, la Guardia Nacional de Durango reforzará los límites entre ambos estados por la Sierra de Órganos.

Otra área comprende Mazapil, Melchor Ocampo y Concepción del Oro, donde se cuenta con el apoyo de tres helicópteros para recorrer la zona serrana, a fin de detectar campamentos empleados por la delincuencia.

Precisó que para estas operaciones se emplean de manera exclusiva 480 elementos: 280 del Ejército Mexicano, con apoyo de la Quinta Región Militar; 120 de la Guardia Nacional y 80 de las Fuerzas de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ). Además, operan en el área tres equipos de inteligencia con el fin de coadyuvar en las investigaciones mediante la obtención de información en territorio.