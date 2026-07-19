Aprende a consultar el Sistema de Estadística de las Elecciones

Por: Dr. Luis Fernando Abitia Cuevas, académico de la UAG

Como ciudadano debes sabes que el SICEE es una plataforma pública que permite consultar, visualizar y descargar información oficial sobre procesos electorales federales y locales en México

El Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE) del Instituto Nacional Electoral es una plataforma pública que permite consultar, visualizar y descargar información oficial sobre procesos electorales federales y locales en México.

Integra resultados federales desde 1991 y locales desde 2015, además de información sobre participación ciudadana, candidaturas ganadoras, alternancia política y distribución territorial del voto. Asimismo, ofrece mapas, gráficas, tablas comparativas y actas digitalizadas de casilla, convirtiéndose en una herramienta fundamental para el análisis político-electoral y el acceso público a la información.

Uno de los principales aportes del SICEE es que democratiza el acceso a la información electoral, ya que cualquier ciudadano puede consultar datos oficiales sin pertenecer a una institución especializada. Esto fortalece la transparencia electoral y el acceso a información verificable sobre resultados, participación y comportamiento político en niveles territoriales.

Además, el sistema constituye una herramienta útil para actores sociales. Para académicos e investigadores, representa una fuente confiable y sistematizada para estudiar tendencias electorales, participación, alternancia política y fragmentación partidista. Para partidos políticos y actores electorales, funciona como un insumo estratégico para identificar fortalezas territoriales, niveles de competencia y comportamiento histórico del electorado.

Un ejemplo de su utilidad es el desarrollo de un estudio cuantitativo utilizando bases descargadas del SICEE. A partir de esa información oficial fue posible analizar participación electoral, diferencias entre elecciones concurrentes e intermedias, competencia entre coaliciones, número efectivo de partidos y evolución de la alternancia política.

Esto muestra cómo los datos abiertos del sistema pueden transformarse en herramientas de análisis y comprensión política.

Anímate a consultar las posibilidades que ofrece el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones (SICEE)