Celebra Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois 31 aniversario

Chicago, Illinois.- Por 31 años de labor comunitaria, trabajo y esfuerzo unido, que se traduce en resultados favorables para su organización y municipios de origen, el Gobierno del Estado, que encabeza el mandatario David Monreal Ávila, reconoció a la Federación de Clubes Unidos Zacatecanos en Illinois (FCUZI).

Durante la celebración de aniversario, que reúne a quienes integran los 19 clubes que conforman la FCUZI, el representante del Gobernador David Monreal Ávila, Iván Reyes Millán, titular de la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami), felicitó a la Presidenta Alondra Hernández y a su mesa directiva, por un año más de trabajo, que impulsa esta federación para continuar el respaldo a su gente aquí en Estados Unidos y sus comunidades de origen en Zacatecas.

“Desde la administración pública estatal hemos trabajado una política pública cercana con nuestra comunidad aquí en Estados Unidos, con acciones, programas y servicios que ha fortalecido esa vinculación con este sector, traduciéndose en buenos resultados para quienes están aquí y sus familias, en nuestro estado”, subrayó.

En esta velada anual, celebrada en sus oficinas sede, Reyes Millán entregó, a nombre del Gobierno de Zacatecas, el Galardón Mérito Migrante, al “Zacatecano del Año 2026-2027” Álvaro Villegas, actual presidente del club Joaquín Amaro, en reconocimiento a su empeñó y generosidad desde 1999, que se integró a FCUZI, tiempo en que ha desarrollado una gran cantidad de actividades que se han traducido en beneficios para sus comunidades y estado.

Como “Zacatecana del Año 2026-2027” fue galardonada Abigail Barrientos-Salinas, presidenta del Club Monte Escobedo y Rancherías desde 2022, quien ha realizado una labor altruista y dedicada en la federación para apoyar a su gente; actualmente, es la tesorera de FCUZI, trabajo que desempeña responsablemente.

Luego de que Alondra Hernández agradeciera la presencia de quienes integran la membresía FCUZI y los invitados a celebrar este 31 aniversario, el Secretario Iván Reyes abanderó y tomó protesta a un nuevo Club “Empresarial Zacatecano” de Valparaíso, que se adhiere a esta federación que ha hecho historia en Illinois.

Durante el certamen para elegir de entre las cuatro candidatas a la reina de la Federación, resultó electa Ximena Oliva, del Club Estancia de Ánimas, quien fue coronada Señorita Zacatecas 2026-2027, entregando la estafeta Adriana Aguilar, a quien agradecieron por un año de reinado.

En este 31 aniversario, la Federación realizó la rifa anual de recaudación de fondos, y entregó seis becas a jóvenes para que fortalezcan sus estudios académicos.

La velada estuvo amenizada por el Mariachi Sirenas y Azul Norteño, para disfrutar de una cena con platillos típicos mexicanos.