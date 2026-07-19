Arriban a Zacatecas más de 400 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional

Guadalupe, Zac.- Más de 400 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llegaron a Zacatecas para reforzar los operativos de seguridad que se mantienen en la entidad, como parte de la estrategia de pacificación que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila y que se sustenta en la coordinación permanente entre los tres órdenes de gobierno.

Al operativo de resguardo del estado se integran también elementos de las corporaciones estatales de seguridad, quienes se suman a las tareas de patrullaje, puntos de control y operativos regionales que se ejecutan en los municipios.

El despliegue incorpora tres aeronaves para labores de vigilancia aérea, reconocimiento y respuesta rápida, dos pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana y una de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que amplía la capacidad de reacción y de cobertura en las rutas de mayor incidencia.

Este refuerzo se da en el marco de la etapa de la estrategia de pacificación impulsada desde el inicio de la administración estatal, y que, en el ejercicio denominado Año del Progreso 2026, privilegia la permanencia territorial de las fuerzas de seguridad.

Tras el despliegue de las tropas, se llevó a cabo en las instalaciones de la Zona Militar una reunión de la sesión permanente del Grupo de Inteligencia Operativa, encabezada por el Gobernador David Monreal Ávila, donde se da seguimiento a los operativos implementados.

El Gobierno de Zacatecas reitera que el despliegue de fuerzas federales y estatales continuará de manera coordinada en los municipios, con el objetivo de consolidar la paz y garantizar condiciones de tranquilidad para las familias zacatecanas.