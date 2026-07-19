En Zacatecas, la defensa de la transformación y soberanía se construye desde territorio: Geovanna Bañuelos

“La defensa de la Transformación y de la soberanía nacional no puede construirse desde un escritorio; debe fortalecerse en el territorio, escuchando directamente al pueblo, dialogando con las familias y organizando a las comunidades”, expresó la senadora Geovanna Bañuelos al recorrer cada rincón del estado de Zacatecas.

Desde su registró a Coordinadora Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas por el Partido del Trabajo, Morena y el Partido Verde Ecologista de México, Geovanna Bañuelos ha encabezado 39 asambleas en plazas públicas de diversas colonias y comunidades del estado, privilegiando el diálogo directo con la ciudadanía.

En su recorrido como aspirante a coordinadora ha visitado los municipios de Calera, Juan Aldama, Río Grande, Jerez, Vetagrande, Villanueva, Cañitas de Felipe Pescador, Pánuco, Fresnillo, Guadalupe, Sombrerete, Saín Alto, Villa de Cos, Pinos, Zacatecas, entre otros.

Durante estos encuentros, Geovanna Bañuelos ha reiterado que “recorrer las plazas públicas, los barrios, las colonias, las comunidades y las rancherías tiene un profundo significado democrático, porque permite escuchar de primera mano las necesidades, preocupaciones y propuestas de la población, fortalecer la organización comunitaria y consolidar la participación ciudadana en torno al proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum”.

La legisladora zacatecana recordó que la presidenta convocó a todas y todos los mexicanos a fortalecer la defensa de la transformación y de la soberanía nacional en un contexto internacional que exige unidad y compromiso con los intereses del país.

«La soberanía significa que México decide libremente su destino. Significa que ninguna nación, gobierno o interés económico extranjero puede imponer decisiones sobre nuestro territorio, nuestros recursos naturales, nuestra economía o nuestras instituciones. Es el derecho irrenunciable del pueblo mexicano a definir su propio presente y construir su propio futuro», sostuvo.

Finalmente, explicó que la soberanía también implica proteger la independencia política del país, defender la riqueza nacional, fortalecer la autosuficiencia energética y alimentaria, garantizar la seguridad nacional y preservar la capacidad del Estado mexicano para tomar decisiones siempre en beneficio de su pueblo.