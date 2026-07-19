Invierten más de 13 mdp en remodelación de La Encantada

Zacatecas, Zac.- Con una inversión superior a los 13 millones de pesos, el Gobierno de Zacatecas, encabezado por el mandatario estatal David Monreal Ávila, continúa con la consolidación de espacios públicos seguros y dignos. Una forma sostenible de hacer ciudad.

Con la conclusión de la rehabilitación de la explanada principal del parque La Encantada, enmarcada en la Agenda del Progreso, la administración estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot) avanza en la política pública de implementar acciones enfocadas en la rehabilitación, conservación y creación de espacios públicos que promuevan la convivencia de las familias, la cohesión social, el deporte y la participación de la sociedad.

La titular de Seduvot, Luz Eugenia Pérez Haro, informó que, dentro de los trabajos que se realizaron en esta última etapa está la construcción de gradas y jardineras, construcción de pergolado en gradas, iluminación de la zona, instalación de circuito de videovigilancia conectado al C5; la instalación de cisterna y rehabilitación de área de asadores.

Para estas obras, parte de la tercera etapa, se invirtieron 3 millones 901 mil pesos, en beneficio de más de 66 mil habitantes de la zona conurbana Zacatecas-Guadalupe.

Aunada a esta inversión, se ejecutaron obras de rehabilitación, pintura y reposición, con una inversión superior a los 2.5 millones de pesos.

Con las etapas 1 y 2, se han invertido más de 7 millones de pesos, en diferentes zonas de La Encantada.

Para continuar con las acciones dentro de este parque emblemático para las familias de Zacateca, la Seduvot ya trabaja en la sustitución del tren, rehabilitación de la vía y de la estación del trenecito, trabajos que están proyectados para concluir este 2026.