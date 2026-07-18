Inauguran exposición fotográfica Diario de campo: Crónicas del Hikuri Neixa, de Othoniel González

Zacatecas, Zac.- En el marco del Primer Aniversario de la Inscripción de la Ruta Sagrada de Wirikuta en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde” inauguró la exposición fotográfica Diario de campo: Crónicas del Hikuri Neixa, del fotógrafo Othoniel González, en el Museo Zacatecano.

La muestra fue inaugurada por la Directora General del IZC, María de Jesús Muñoz Reyes, acompañada por la Directora del Museo Zacatecano, Alma Rita Díaz Contreras; el Director del Sistema Estatal de Museos, Uriel Márquez Romo; la Diputada Ruth Calderón Babún; el escritor Sigifredo Esquivel Marín, y Alejandro Herrera, jicarero de la comunidad de San Andrés Cohamiata, del pueblo Wixárika.

La exposición reúne imágenes que documentan el recorrido ceremonial del Hikuri Neixa, ofreciendo una mirada sensible sobre una de las tradiciones espirituales más representativas del pueblo Wixárika, así como el valor cultural y patrimonial de la Ruta Sagrada de Wirikuta. La muestra permanecerá abierta al público hasta el mes de febrero en el Museo Zacatecano.