Fortalecen infraestructura educativa en comunidades de Guadalupe

Zacatecas, Zac.- En Guadalupe, la educación se construye desde espacios dignos; aunado a este punto de vista, los gobiernos de David Monreal y de Pepe Saldívar realizaron la entrega de un aula de usos múltiples en el Jardín de Niños “Vasco de Quiroga” de la comunidad de El Bordo.

Este espacio moderno, seguro y funcional brindará a la niñez de la comunidad mejoras en las condiciones para su aprendizaje, con actividades académicas, cívicas, culturales y recreativas.

Previo a la entrega formal de este espacio, Pepe Saldívar informó a la comunidad directiva, administrativa, docente y estudiantil que acompañaron a las autoridades, que esta obra es la suma de esfuerzos entre el Gobierno de Guadalupe, el Gobierno de Zacatecas y de las madres y padres de familia, quienes hicieron una aportación para cristalizar el proyecto.

“Esta inversión refleja que, cuando gobierno y sociedad trabajan en equipo, es posible transformar los espacios escolares y ofrecer mejores oportunidades para el desarrollo integral de la niñez guadalupense. Porque invertirle a la niñez es invertirle a un mejor futuro”, subrayó Pepe Saldívar.

Cabe señalar que, con la entrega de esta obra, el jardín de niños clausura el ciclo escolar 2025-2026, marcando fin de las actividades académicas oficiales y el inicio del periodo vacacional de verano, por lo que el alcalde no perdió la oportunidad de dar unas palabras a las y los niños que pasaron de nivel escolar y también a aquellos que concluyen su etapa de preescolar.

El edil reconoció también al Diputado local Saúl Cordero Becerril, quien estuvo presente en la entrega y que además, junto con la legisladora Susana Barragán, siguen gestionando infraestructura en favor de las y los guadalupenses.

Asimismo, es importante comunicar que a esta entrega también acudieron las y los regidores Diana Galaviz, Lulú Martínez y Paco Solís, así como la delegada de la comunidad de El Bordo, Martina García Olvera, el presidente del comisariado ejidal, Margarito García Medina, la directora del plantel, Flor Areanna Aguirre García, y Yohali Selina Martínez Gutiérrez, integrante de la asociación de madres y padres de familia.

Es así que el Gobierno de Guadalupe refirma, con obras como ésta, el compromiso con la niñez y el fortalecimiento de la infraestructura física educativa de todo el municipio.