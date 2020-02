Policía de Guadalupe la más profesionalizada del estado: Chávez Padilla

Zacatecas, Zac.-El alcalde de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez Padilla entregó otros 35 certificados únicos policiales a efectivos de la Dirección de Seguridad Pública, lo que hace de esta corporación la más profesionalizada de la entidad, pues se suman a los 68 policías preventivos que lo recibieron apenas en octubre pasado.

En congruencia con el compromiso que el alcalde guadalupense ha reafirmado con acciones firmes con respecto a la seguridad pública y la profesionalización de los oficiales, es que procura que éstos adquieran todas las habilidades necesarias para el adecuado desempeño de sus funciones.

En su mensaje durante la entrega, Julio César Chávez Padilla reiteró su reconocimiento a la corporación en la que se ha convertido la Dirección de Seguridad Pública Municipal, “cuando llegamos no era el mismo número de elementos, la corporación se ha profesionalizado y equipado, pero también la parte humana se ha fortalecido”, confirmó.

Explicó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública evaluó a las tres ciudades más grandes del estado, siendo Guadalupe el único municipio del estado que recibió incremento del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

Agregó que entre los aspectos a calificar se cuenta el Certificado Único Policial, en cuyos trámites, Guadalupe es el municipio más avanzado del estado, así como la incidencia delictiva, y en este sentido dijo que “más allá de la cuestión mediática o política, en los números reales que valora el Secretariado Ejecutivo, el índice delictivo en Guadalupe va a la baja”.

Los resultados de la valoración, continuó, llevaron al municipio de Guadalupe a estar entre las pocas corporaciones en el país que lograron incrementar el presupuesto de Fortaseg para 2020, mientras que otros, más de 300, lo vieron disminuir, y otros más, dijo, sólo lo mantuvieron.

“Es una medalla que no les puedo poner en el pecho, pero que cada uno de ustedes ha colaborado para obtenerla, lo más difícil ahora será mantenernos y mejorar”.

Comentó que luego de todo el trabajo y esfuerzo, se ve reflejado no en un discurso sino en algo tangible, “el recurso que viene se aplicará en mejoras salariales de ustedes porque se lo ganaron, en equipamiento, unidades y capacitaciones”.

Como parte de su intervención, Julio César Chávez Padilla se manifestó firmemente en contra de la represión “la policía está para proteger, cuidar y servir a la gente de bien del municipio de Guadalupe, los héroes cuidan y protegen, no atacan ni lastiman, esa es la congruencia que debemos tener, el uniforme es su piel de superhéroes, hoy se respeta y se ve distinto, eso me enorgullece y me hace caminar con la frente en alto, no sólo por mis acciones sino también por las de ustedes”, les dijo.

Finalmente, les pidió que en momentos de flaqueza, de duda o debilidad recuerden una indicación por encima de otra: “firmemente, a la gente, a nuestro pueblo, no se le reprime, se le cuida y se le protege; esta es mi indicación y ninguna otra”, dijo con firmeza.

En tanto, el director de la corporación, Diego Varela de León, dijo que la policía es un pilar fundamental y es menester que le sean reconocidos sus esfuerzos, pero para que este reconocimiento le sea dado es necesario servir a la gente sin cortapisas, no por compromiso sino por entrega para que nuestra corporación sea el reflejo del progreso y la paz social del municipio.

