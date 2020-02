Alcalde de Guadalupe actuará legalmente contra JIAPAZ

Zacatecas, Zac.- Julio César Chávez Padilla Presidente Municipal Guadalupe, informó que en la próxima reunión del Consejo Directivo de la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (Jiapaz) junto con el alcalde de la capital, Ulises Mejía Haro, revisarán ante el pleno los incrementos en el consumo de agua, aplicados en el presente año por el organismo operador y, en caso de detectarse cobros excesivos a la tarifa aprobada por dicho consejo, procederán legalmente.

Ante las denuncias ciudadanas por el incremento a la tarifa por el suministro del vital líquido, comentó que, “es muy excesivo muy desafortunado como lo dije el año pasado, como lo voté en el Consejo Directivo estuvimos totalmente en contra, desafortunadamente nos mayorítearon el voto, el director de Jiapaz, el director de Conagua, el Secretario del Agua y Medio Ambiente y los entes privados que están representados ahí, que son dos, qué es vivienda Canadevi y comercio”.

Dijo que en contra de este aumento sólo votaron los presidentes municipales de Vetagrande, Morelos, Zacatecas y Guadalupe.

En conferencia de prensa comentó que él votó en contra del incremento porque considera que con esta aumento, el servicio no va a mejorar, pues mencionó que, desafortunadamente la información presentada a los integrantes del Consejo Directivo únicamente era para mitigar deudas de administraciones pasadas de la Jiapaz, además de no realizar una revisión interna de los altos salarios que tienen en la Jiapaz.

“Les propusimos hacer una revisión a los altos salarios que tienen la Jiapaz, hay que decirlo como es, ustedes revísenlo con transparencia, para que no sea un dicho mío y revisen cuánto ganan los altos funcionarios, quiénes son, cómo están ahí yo sé que se van a enojar pero es la verdad. esto no puede ser, no solamente es inadecuado, es inconcebible” consideró Chávez Padilla.

El Alcalde de Guadalupe, manifestó además que antes del aumento a la tarifa del agua, la Jiapaz debió revisar las altas nóminas que tiene y reducirlas, considerar el gasto administrativo y privilegiarlo para que sea un gasto operativo.

Por lo anterior, propuso una reforma en la reglamentación del organismo porque “pareciera que nada más es por tener la representación de los alcaldes. Hay muy poca injerencia Y evidentemente ante la falta de subsidios, pues hay un tema gravísimo ahí, que daña el bolsillo de la ciudadanía, yo lo dije en su momento, este cobro que no fue consultado, que no fue solicitado, que no hay un estudio que nos pueda permitir eficientemente vaya a mejorar y lo más triste nuestra voz no fue escuchada” lamentó.

Respecto al anunció del director de la Jiapaz de que el incremento sería del 30% para el servicio básico, sin embargo, el aumento fue del 70%, negó que los alcaldes que formar parte del Consejo Directivo de este organismo hayan sido consultados.

“De ninguna manera y si es así, se convierte en una situación ilegal aunque nosotros no aprobamos nada, el Concejo aprobó un porcentaje específico que debe estar ahí constituido, el día de ayer tuve contacto con el presidente del Consejo Directivo el alcalde de la capital, Ulises Mejía Haro solicitándole que en la próxima reunión revisemos esto y si hay cobros excesivos de más de lo que se aprobó, hay que actuar en consecuencia legalmente” señaló el presidente municipal de Guadalupe.

En otro tema sobre la aplicación de WhatsApp del ayuntamiento guadalupense para denuncias ciudadana, comentó que ha sido muy buena para los habitantes de esta demarcación, pues ha permitido atender las demandas, se canalizan y en tiempo breve se les va dando seguimiento..

Para concluir, destacó que ante la positiva respuesta de la sociedad, se está saturando dicha aplicación ya que a la fecha han recibido 568 reportes, los cuales, están atendiendo para ello, realizan los trabajos necesarios en la calle Guerrero, a un lado de la parroquia, en la colonia División del Norte, además de labores de reencarpetamiento en el Fraccionamiento La Comarca y se continua con el cambio de luminarias.