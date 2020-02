Julio César Chávez salda deuda con Primaria Solidaridad

Zacatecas, Zac.-Con el objetivo de que las escuelas del municipio tengan mejores condiciones en su infraestructura para el sano desarrollo de los estudiantes, el Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Julio Cesar Chávez Padilla, en conjunto con la corporativo Oxxo y la Sociedad de Padres de Familia de la Primaria Solidaridad unieron esfuerzos para construir un domo en el plante con una inversión de 541 mil 795 pesos.

Luego de un acto cívico en el que participaron los alumnos de la escuela, el alcalde señaló que desde varias administraciones atrás, el municipio estaba en deuda con el domo para ese plantel, pues no les habían cumplido con la obra.

“Qué feo es prometer y no cumplir; qué bonito es no prometer y poder construir la alegría de quien no conoces”, comentó.

De la misma manera, el alcalde agradeció a quienes decidieron aportar su granito de arena para cristalizar este proyecto que beneficia a los más de 300 alumnos de la institución: a la Sociedad de Padres de Familia que con distintas actividades recaudaron una parte, así como al Corporativo OXXO que aportó la mayor parte del dinero.

Señaló que la obra estaba “tirada” y fueron los padres de familia quienes no permitieron que se olvidara y perdiera el proyecto, e invitaron a las instituciones participantes para concretarlo y hacerlo realidad.

“Todos hicimos un esfuerzo, no para dar lo que nos sobra, sino para compartir un poquito de lo que tenemos”, señaló Julio César Chávez al tiempo que exhortó a los alumnos a construir una sociedad que piense cómo ayudar a los demás, “sean felices ayudando a los demás”, finalizó.

En tanto, Gabriel Guardado García, director de la institución, agradeció a quienes hicieron posible esta construcción, porque con estas acciones se beneficia el espacio de convivencia de los alumnos y mejora sustancialmente la infraestructura del plantel.

Además, felicitó y agradeció tanto al alcalde como al Corporativo OXXO, por impulsar proyectos de beneficio social en pro de la educación guadalupense.

El monto de la obra fue de 541 mil 795 pesos, en donde el Ayuntamiento aportó 169 mil 620, la escuela y los padres de familia 152 mil 204 pesos y la empresa 219 mil 970 pesos.

– 0 –