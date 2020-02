Seguiré luchando en contra del incremento a las tarifas del agua: Chávez

Zacatecas, Zac.-El presidente municipal de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez Padilla, recibió el apoyo de más de 2 mil guadalupenses, quienes le manifestaron su apoyo para continuar la lucha en contra del incremento a las tarifas del agua potable.

Reunidos en el auditorio de la presidencia municipal, el alcalde expresó que cuando rindió protesta en ese mismo lugar, se comprometió a velar por los intereses de la gente. “Soy un convencido de que el agua es un derecho humano con el cual no se debe lucrar, por eso emprendimos esta lucha”, dijo.

Y continuó: “pero dicen que es dar palos de ciego, que la gente no tiene esa intención, pero entre los miles que nos encontramos aquí les quiero preguntar: ¿sigo en la lucha contra las tarifas excesivas del agua? ¿Sí o no?”, los cuestionó.

La respuesta de los más de 2 mil guadalupenses ahí reunidos, no se hizo esperar; “entones no me estoy equivocando, gracias por su apoyo y vamos a seguir la lucha”, sentenció.

El alcalde agregó que les garantiza que seguirá luchando en contra del incremento a las tarifas, “le pedimos al estado que use el dinero para lo más importante: para el vital líquido que nos da la vida a todos los seres humanos, ¿no será más importante el agua? Vamos por 72 millones de pesos para que no se le cobre más a los habitantes de Guadalupe, de Morelos, de Vetagrande y de Zacatecas”.

Como un último favor, el alcalde pidió que no lo dejen solo porque la situación no es sencilla, “no me dejen solo porque voy a seguir luchando así fuera el único, pero sé que eso no sucede, los tengo a ustedes y ustedes me tienen a mí”, concluyó.

“¡No estás solo! ¡No estás solo!” fue la respuesta de la gente.

