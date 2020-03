Se compromete Julio César Chávez con trabajadores de los servicios de salud

Zacatecas, Zac.-En congruencia con los tiempos de prevención sanitaria que se viven y con la intención de colaborar con los servicios de salud que se prestan en el municipio, el alcalde, Julio César Chávez Padilla, visitó el Centro de Salud de Guadalupe, para entregar equipo médico.

Este programa, que tiene como objetivo entregar insumos y equipo médico a los centros de salud, vienen a reforzar las acciones de salud y preventivas para inhibir y evitar contagios de Covid-19.

El alcalde comentó que se entregó el equipo de manera inmediata, previniendo las acciones probables que surgirán cuando el virus entre a Guadalupe. “Entendemos que estamos en la fase 1, que no debemos caer en anticipaciones que luego nos podrán perjudicar”, dijo el alcalde.

En su intervención, Julio César Chávez reconoció la labor del personal médico y de enfermería por la labor tan importante de servir a la ciudadanía pese a los tiempos difíciles que se viven, y se comprometió a visitar los centros comunitarios y todas las instituciones de salud de Guadalupe para entregarles equipo médico e insumos.

“No podemos ser indiferentes”, y destacó la labor de la Organización Globus Relief, la cual ayuda en materia de salud en todo el mundo, así como de la Federación de Mexicanos Unidos de Utah, que preside Salvador Lazalde, quien hizo posible que Guadalupe fuera uno de los beneficiarios.

Finalmente, Julio César Chávez Padilla se comprometió a no dejar solos al personal médico que atiende a los guadalupenses, “si ustedes pueden, nosotros también podemos, no se vale dejarlos solos y no lo vamos a hacer”, se comprometió.

Joel Ríos Gómez, director del Centro de Salud Guadalupe, agradeció al presidente la disposición de mejorar las condiciones de los centros de salud para dar una mejor atención a los guadalupenses en los días próximos, “afortunadamente esta gestión nos acaba de llegar a inicios de esta inesperada contingencia que estamos viviendo”, comentó.

De la misma manera, dijo el director, en próximos días se harán dos jornadas importantes, una de vacunación para niños y la otra de sana distancia “porque es necesario”, indicó.

Los materiales que se entregaron fueron mesas rodantes con charola, camas de hospital, almohadillas de preparación, parches, vendajes, bandas antisépticas, esponjas, botes rojos para residuos especiales, aplicadores con punta de algodón, vendas elásticas para desinfección, diverso material estéril, entre otras cosas.

Los insumos gestionados ayudarán al tratamiento de 20 mil guadalupenses que -se espera- soliciten atención médica en los próximos días.

– 0 –