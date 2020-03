Falta actualizar mapas para dar mejor servicio en recolección de basura: Soria

Zacatecas, Zac.-El titular de la Dirección de Servicios Públicos en el ayuntamiento de Guadalupe, Francisco Javier Soria Hernández, dio a conocer que parte del problema por el que no se atendía algunos fraccionamientos en la recolección de basura es que no se tenían identificadas algunos centros de población. “Hemos estado haciendo algunas evaluaciones a la empresa, pero el problema es que los mapas de Guadalupe no estaban actualizados; los empleados se basaban en los mapas y no daban con los lugares que habían estado generando reportes”, dijo.

Un ejemplo de ello es el fraccionamiento Villa Fontana Sur, que no estaba en el mapa, y donde hay una privada llamada Marina Nacional, de la que llegaban reportes y la empresa, por más que la buscaba, no podía ubicarla.

“Al ver que eran reiterados los reportes, tuvimos que auxiliarlos con nuestros supervisores y había un problema de actualización que no se había detectado por INEGI o Catastro. En teoría, el servicio debió regularizarse desde el miércoles, luego de una reunión que tuvimos con la empresa Trash”.

Consideró el funcionario que el desempeño de la compañía ha sido bueno, aunque perfectible, y espera que las próximas semanas se cubra la totalidad del municipios en este servicio básico.

Por otro lado, sobre el problema del peligro que representan los perros callejeros, manifestó que por ahora no se tiene la suficiente capacidad de respuesta por parte del Centro de Control Canino. Uno de estos lugares es Rincón Colonia, donde se tuvo el reporte de una jauría que ataca a las personas. Incluso, se habló de la muerte de otras mascotas.

En este sentido, dijo que tuvo comunicación personal con el denunciante, a quien se le hizo saber que primeramente se debe hablar con el propietario del perro, como parte del protocolo, y definir cuál es el procedimiento a seguir.

Al realizarse las averiguaciones, los representantes de la presidencia municipal se percataron de que en realidad no existía tal situación, sino que se trata de una disputa entre vecinos.

Sin embargo, reconoció que la capacidad del Centro Control Canino tiene una capacidad limitada. “Estamos trabajando en base a reportes, ya que si nos llaman acudimos a indagar sobre el problema. No tenemos ahorita capacidad para atender todos los perros de calle, pues hay muchos, y respondemos a los reportes”.

El problema se da también en las comunidades y se han recibido reportes de Tacoaleche, Martínez Domínguez, La Zacatecana y otras, además de colonias como Jardines de Sauceda, Condesa y muchas más. “No hay un lugar donde haya mayor concentración de perros, pero de momento se resguarda a 40 animales. Dos perras acaban de parir, una siete cachorros y la otra cinco, de los cuales los siete primeros ya están asignados”.