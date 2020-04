Por cuarentena, aumenta 40 por ciento violencia familiar en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- En medio de la contingencia sanitaria por el Coronavirus (Covid-19), el director de la Policía Municipal de Guadalupe, Diego Varela de León, confirmó que hubo un incremento sustancial, de por lo menos, 40 % de casos por violencia doméstica en esta demarcación.

Ante el incremento registrado, afirmó que como antes, también durante la contingencia por Covid-19, se están atendiendo a las víctimas; “tenemos una Unidad de Violencia Familiar, donde se siguen atendiendo, con todas las medidas de precaución que el caso amerite”.

Confirmó también que por este motivo, han realizado detenciones y se ha puesto a disposición del Ministerio Público a los agresores cuando se presenta la denuncia correspondiente.

Refirió además que en este tipo de situaciones, se auxilia a la familia violentada, “a la mujer, a los hijos, de principio a fin, no solamente hacemos el acto coercitivo, el acto de la sanción, el acto de ponerlos a disposición, sino que en nuestra Unidad de Violencia Familiar les damos terapias, también a los señores porque precisamente ellos son los que están violentando y traen el problema”.

El director de la Policía Municipal de Guadalupe, en entrevista más adelante informó que el pasado fin de semana atendieron 202 reportes, de los cuales 31 personas fueron detenidas y sancionadas por diferentes faltas administrativas, conforme a ley y justicia comunitaria

Puntualizó que ante la contingencia por el Covid-19 a las restantes 171, únicamente se les exhortó a tomar conciencia durante este período de aislamiento, “lo cual la ciudadanía lo atendió puntualmente, las otras 31 fueron detenidas por tomar en la vía pública, congregarse en varios salones para eventos sociales y no atender el llamado por la emergencia por Covid-19, “estamos trabajando por la vía del llamamiento a la conciencia, a la atención y esa participación entre sociedad y gobierno”.

Respecto a las quejas que tiene la corporación de seguridad de Guadalupe ante la Comisión Estatal de Derecho Humanos (CEDHZ) afirmó que han sido mínimas porque los elementos tienen la orden de dar a la ciudadanía un trato cordial, amable y humanitario.

“Las que hemos tenido, 3 o 4, todas se han desahogado a favor, la mayoría creen que se les falta al respeto o creen que se les agrede algún derecho y ahí, al hacerles del conocimiento de la ley, de lo que marcan los cánones legales, entonces es cuando ya saben que no se les transgredió ningún derecho” dijo finalmente Varela de León.