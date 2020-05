Este 10 de mayo inicia programa Hoy No Circula

En videoconferencia de prensa, el Secretario General de Gobierno, Jehú Salas Dávila, y el Director de Policía de Seguridad Vial, Oswaldo Caldera Murillo, explicaron que el objetivo es reducir la movilidad de vehículos hasta llegar a un promedio de 35 o 40 por ciento.

Por única ocasión, el programa funcionará en día domingo; es decir, este 10 de mayo, de modo que no podrán circular las unidades con terminación en 1, 3, 5, 7 y 9. Posteriormente, la restricción vehicular se regirá de la siguiente manera:

En este programa quedan incluidos los vehículos extranjeros y los procedentes de otros estados de la República; además, si la unidad no dispone de matrícula, se le considerará como número 0, de modo que los miércoles y sábados no circulará; si el auto termina en letra, se tomará en cuenta el último dígito.

A quienes infrinjan la nueva norma, se les retendrá la unidad por 48 horas en sitios autorizados por la Policía de Seguridad Vial; de haber reincidencias, las personas serán sometidas a las sanciones de la Ley General de Salud y la Ley de Salud del Estado de Zacatecas.

Las excepciones al “Hoy No Circula” son los transportes del servicio público, grúas de arrastre y salvamento, unidades de los servicios de emergencia, seguridad pública y privada, funerarios, así como los que se presten para realización de actividades esenciales, como el envío de alimentos.

También están exentos: el transporte privado de obreros, siempre y cuando pertenezcan a un giro esencial; los utilizados para alguna emergencia médica, que den servicio a personas con discapacidad, que se presten al transporte de cosas, y particulares del personal de salud, seguridad y protección civil.

Cabe señalar que el programa “Hoy No Circula” no tiene fines recaudatorios, por lo que no se emitirán multas económicas a quienes infrinjan la norma, no se cobrará arrastre y corralón, además de que esta norma se suspenderá una vez que termine la epidemia de Covid-19 en Zacatecas.