Combate a la corrupción en era de Santiago Nieto

Lo quisieron callar, ahora va tras peces gordos. “La fiesta se acabó”

Por: David Monreal Ávila

Doctor en Derecho por la UNAM, a sus 47 años Santiago Nieto Castillo ha tenido una larga carrera en el servicio público, pasando por el poder judicial, la administración pública centralizada y como titular de la Fiscalía especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), de 2015 a 2017, cuando fue destituido por hacer públicas las presiones que Emilio Lozoya hiciera para ser declarado inocente en la investigación del caso Odebrecht.

Pero al siguiente año, en el histórico 2018, se unió al movimiento nacional de transformación que estaba a punto de ganar con una ventaja sin precedentes en México, y una vez instaurado el nuevo gobierno, fue designado como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde donde rápidamente puso manos a la obra para cumplir con sus nuevas obligaciones con la sociedad mexicana.

En 2019 Santiago Nieto Castillo hizo públicos los 5 ejes de la UIF: combate al robo de hidrocarburos, trata y tráfico ilegal de migrantes; combate a empresas fachada y factureras; combate al narcotráfico y grupos delincuenciales; y seguir la política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad.

Para marzo de este año, Nieto castillo informó el bloqueo de 12 mil cuentas bancarias, correspondientes a 4 mil 554 millones de pesos y 52 millones de dólares; que el SAT detectó 977 empresas relacionadas con defraudación fiscal; que se investiga redes de trata de personas, secuestro, extorsión y a empresas presuntamente coludidas con el sector salud en actos de corrupción. “Es importante mandar el mensaje de que la fiesta se acabó”, dijo.

Entre las personalidades que han sido o son investigadas por la UIF encabezada por Santiago Nieto están: la ex primera dama Marta Sahagún; Alonso Ancira, dueño de altos hornos de México; Rosario Robles, ex secretaria de estado por sus vínculos con “la estafa maestra”; el exministro Eduardo Medina Mora; Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León; Genaro García Luna, ex secretario de seguridad pública y Emilio Lozoya; y no ha descartado la posibilidad de investigar al expresidente Peña Nieto si resultara implicado.

Confiamos en que la 4t cuenta con las mejores mexicanas y mexicanos para hacer posible el cambio verdadero que durante tantos años impulsamos en toda la república, sobre todo en cuanto a la corrupción e impunidad se refiere, que han sido una de las principales causas de la desigualdad y la pobreza en nuestro país.