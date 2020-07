La Rendija… Reborujo…

Por Bernardo Camarillo / Staff / MIRADOR

La síndica del Ayuntamiento de la capital zacatecana, Ruth Calderón Babún exhibió en sus redes sociales una resolución emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), donde los magistrados ordenan al alcalde Ulises Mejía Haro, al secretario del Ayuntamiento, Iván de Santiago y a otros funcionarios del mismo, que se abstengan de realizar comentarios en redes sociales que tengan por objeto descalificarla, esto, como parte de un juicio para la protección de sus derechos políticos electorales.

Sin embargo, existe una jurisprudencia, la 6/2011 en la que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pronunció sobre casos similiares al de la síndica zacatecana, como el SUP-JDC-25/2010 en el que se determina que los actos relativos a la organización de los Ayuntamientos que no constituyan obstáculo para el ejercicio del cargo, no pueden ser objeto de control mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales de un ciudadano, ya que son actos relacionados con la auto-organización del municipio y no con el ámbito electoral.

Consejo consultivo de la CDHEZ…

Este martes se presentaron ante la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la Legislatura local tres nuevos aspirantes a ocupar un cargo en el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en el estado de Zacatecas. Fueron entrevistados por legisladores los ciudadanos Erick Daniel González Neri, Gustavo Rendón Fernández y Rafael Rodríguez Rodríguez, con la finalidad de conocer sus perfiles académicos y profesionales, lo mismo que sus propuestas de trabajo, en caso de resultar electos.

Meses atrás se publicó una primera convocatoria en la que participaron 22 aspirantes, que ya fueron entrevistados, y con los que se elaboró un primer dictamen con cuatro ternas. Se tienen, en total, 24 aspirantes a cinco puestos del órgano consultivo y en las próximas semanas se procederá a la votación en el Pleno del Congreso.

Denuncia pública…

Este miércoles ofrecerá una conferencia de prensa el Movimiento Zacatecano El Barzón con la finalidad de denunciar ante la población a autoridades del municipio de Villanueva, quienes, presuntamente, han despojado ilegalmente a la demarcación de bienes patrimoniales.

Se prevé la presencia de la diputada local por Morena Alma Gloria Dávila en la rueda de prensa, programada para las 10:30 horas en la explanada del Congreso del Estado.

Cifras, para arriba…

Sigue galopando sin control el número de contagios, a un ritmo alarmante. Cada día se registran nuevos casos de contagios de Covid, pero lo más grave es que no se ve que a la sociedad, en general, parece no importarle gran cosa. Seguimos actuando como si nada estuviera pasando y andamos por doquier sin las medidas preventivas que tanto recomiendan las autoridades. Diariamente hay entre 30 y 40 personas que resultan positivas al mortal virus, y este martes ya son 1488 infectados, con los 41 reportados al día.

La nueva realidad nos ha alcanzado, y tenemos que aprender a vivir con ella, a dominarla con medidas que, a fuerza de conciencia y voluntad, debemos imponernos. Que no nos alcance e destino fatal. Hay que ser responsables.

Buen trabajo…

Se dio a conocer por la casa encuestadora Consulta Mitofsky el estudio realizado al papel desempeñado por los alcaldes de la República Mexicana, en el que salió muy bien calificado el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla.

El joven edil se ha visto muy activo en las colonias, conferencias de prensa, atendiendo pendientes con el agua potable, el alumbrado público, la basura y muchos otros temas, por lo que destaca a nivel nacional entre los servidores públicos electos por la ciudadanía.

De acuerdo con los números de Motofsky, Chávez Padilla está mejor evaluado que quienes conducen los destinos de importantes polos de desarrollo en entidades de mayor potencial, así que, enhorabuena y a seguir adelante.

Quinceañera…

Con motivo del 15 aniversario de la entrada en vigor de la primera Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado de Zacatecas, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI) convoca a la ciudadanía al foro virtual”Avances y Retos a 15 años de acceso a la información pública en Zacatecas”.

La cita es este miércoles 15 de julio al mediodía en transmisión de YouTube del canal del propio organismo, y se contará con la presencia del Cónsul General de México en Nueva York, fundador del Grupo Oaxaca, Jorge Islas López y de María Marvan Lavorde, fundadora del entonces IFAI y miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entre otras personalidades destacadas a nivel nacional e internacional

Es una excelente oportunidad para echar una mirada a la situación real en que se encuentra el acceso a la información por parte de la población mediante el diálogo y el intercambio de ideas.

Menor incidencia delictiva…

La Fiscalía General de la República (FGR), delegación Zacatecas, lleva a cabo el programa REP3NSAR que tiene como finalidad la reducción de la incidencia delictiva y la persistencia de conductas violentas en jóvenes en conflicto con la legislación penal.

El esquema prevé un modelo de atención integral basado en la terapia cognitivo-conductual y la incorporación de sus beneficiarios a una plataforma de regularización académica, además de capacitación para el trabajo.

El programa, llevado a cabo a nivel nacional, incluye la activación de siete jóvenes zacatecanos involucrados en delitos del fuero federal considerados en cuatro carpetas de investigación, como parte de las salidas alternativas al juicio, que contempla el Sistema de Justicia Penal.

Con la iniciativa se puede hablar de verdaderas estrategias de rehabilitación para quienes han caído en las garras de la delincuencia, buscando su reincorporación productiva a la colectividad.

