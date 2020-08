La Rendija… Casos positivos de coronavirus a la alza…

La Rendija…

Por: Bernardo Camarillo / MIRADOR

Casos positivos de coronavirus a la alza…

Los contagios por coronavirus continúan a la alza en Zacatecas, tan sólo en la última semana se registraron 592 nuevos casos y 82 fallecimientos. Guadalupe ya rebasó a la capital y se acerca ya a Fresnillo, que ha sido el municipio con el mayor número de casos.

Sin embargo, estas cifras parecen no importarle a muchas personas, que aunque nuestra entidad esté en semáforo rojo siguen recorriendo las calles, acudiendo a lugares públicos, haciendo fiestas y reuniones sin considerar las medidas sanitarias mínimas como el uso del cubrebocas, aunque en el estado sea obligatorio.

Estas actitudes han provocado molestia en un gran número de personas que se han cuidado y mantenido en confinamiento, y que tristemente ven que para ellos se alarga cada día más el tiempo que deberán permanecer en casa, todo por la irresponsabilidad de otros.

Necesario es que se tomen ya otras medidas, de lo contrario, esto no tendrá para cuando termine.

…

El Grito de Independencia durante la pandemia…

Para no pasar desapercibida una fecha tan importante para los mexicanos, como es el Grito de Independencia de nuestro país, el gobernador Alejandro Tello ha invitado a los zacatecanos a dar su opinión y participar, vía redes sociales, en la elección de una forma de conmemorar y celebrar este acontecimiento, pero sin asistentes.

Propone el mandatario la transmisión de un programa especial con talento zacatecano que sea además un reconocimiento al personal médico que todos los días hace frente a la pandemia ocasionada por el coronavirus Covid-19.

Así como la transmisión de la ceremonia del Grito y el espectáculo de pirotecnia o realizar únicamente la ceremonia cívica, sin pirotecnia. Los que decidirán serán todos los zacatecanos, respondiendo en la cuenta de Facebook del gobernador.

…

Nuevo buscador de la PNT…

Este martes a las 11:00 horas será presentado el Buscador Nacional y Buscadores Temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en un evento virtual que se llevará a cabo por el canal de YouTube del INAI, estos buscadores son considerados herramientas innovadoras que facilitarán a la ciudadanía, la localización de información para cualquier investigación en el ámbito publico.

El Buscador Nacional permitirá obtener información inmediata sobre registros de obligaciones de transparencia, solicitudes de acceso a la información y recursos de revisión, mientras que los Buscadores Temáticos proporcionarán accesos directos a las obligaciones más consultadas como directorios, sueldos, trámites, contratos y servicios.

…

Fija INE financiamiento a partidos políticos 2021

El Consejo General del INE determinó el monto total que recibirán los partidos políticos nacionales y las candidaturas independientes para el ejercicio 2021, el cual alcanza los 7 mil 200 millones de pesos, recursos que deberán ser erogados para actividades ordinarias permanentes de los partidos, gastos de campaña, actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica.

Las prerrogativas o financiamiento público para los partidos están mandatadas por la Constitución, aunque queda como asignatura pendiente la racionalización de los recursos que se gastan en nuestro país para mantener a los partidos políticos.

Pero por lo pronto ya se autorizaron esos más de 7 mil millones de pesos, los que serán distribuidos hasta que concluya el registro completo de partidos políticos nacionales y el número de posibles candidaturas independientes que habría para el proceso electoral del 2021.

…

Decepción en la comunidad migrante zacatecana

Mientras sin tener obligación, trabajan con mucho entusiasmo y dedicación por sus comunidades de origen, los migrantes zacatecanos han manifestado una gran decepción por la falta de apoyo del gobierno federal para el Programa 3×1, que ahora funciona como 2×1. Es que, como dice José Juan Estrada, titular de la SEZAMI, ellos quieren participar y les gusta trabajar por su comunidad, de manera voluntaria para hacer obras y acciones que tal vez a ellos personalmente nunca les beneficiarán.

Tan es así que a la fecha se han organizado ya en 24 Federaciones en los Estados Unidos, desde donde le ponen empeño para trabajar y reunir recursos para enviarlos y apoyar a sus coterráneos en becas, obras de beneficio social y apoyos sociales.

Un reconocimiento a todos esos zacatecanos que desinteresadamente aportan para mejorar la situación de vida en la tierra que los vió nacer.

…

Hasta lo que no se come le hace daño…

Al que hasta lo que no se come le hace daño, porque para todo tiene algo qué decir y si es en contra mejor, es el senador José Narro, quien cuando no anda alborotando ejidos y paralizando empresas, anda opinando hasta del Covid, el chiste es hacerse notar.

Ahora resulta que para él, en el Tribunal Electoral Federal (TRIFE) hay juego sucio y constantes fraudes electorales, y según él, ahora anda metiendo las manos en la elección de la dirigencia de Morena, tanto a nivel estatal como nacional, lo que asegura, violenta la autonomía y auto organización del partido, que debe ser el único que decida cómo resuelve sus problemas internos y externos.

…

Comienzan a moverse las aguas…

Con miras al próximo proceso electoral, que está a semanas de iniciar, ya se mueven las aguas al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por supuesto las mujeres se hacen presentes. La semana que concluyó se reunieron ni más ni menos que con Don Pepe Bonilla, quien les dio su buena apapachada y busca hacer todas las alianzas posibles con los priístas para que su heredero sea el elegido.

Y la reunión no quedó solo en eso, tenían que mostrarlo a todo mundo, así que las asistentes subieron fotos a sus redes sociales para que quedara constancia de quiénes son las que mandan en el PRI y con quien van…

…

Catalina Monreal sigue a la cabeza…

La que parece que ya es imparable en la carrera por la dirigencia estatal de Morena es Catalina Monreal, quien al parecer, lleva una amplia ventaja frente a otros competidores.

Y es que esta joven política ha logrado un gran acercamiento con la ciudadanía zacatecana y obviamente con quienes militan en Morena, quienes ven en ella una importante líder que puede dirigir los destinos la 4T en Zacatecas.

Caty Monreal es la favorita frente a perfiles como Omar Carrera, Gilberto del Real, Enrique Laviada y otros políticos zacatecanos activos a nivel federal y local, quienes también buscarían la dirigencia morenista.

No hay que descartar además la presencia que ha logrado en el Cuarto Distrito Federal, donde podría hacer mancuerna con Julio César Chávez, alcalde de Guadalupe, quien podría buscar la reelección en su municipio.

El cerrojo…

No pueden ver nada, ahora resulta que todos quieren iluminar su rancho.