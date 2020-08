Temporada de videos

Código político

Por Juan Gómez

Después de la presentación “apócrifa” del video de Emilio Lozoya en el que se muestran las maletas y fajos de billetes entregados a colaboradores panistas, la noche se le vino encima al Partido Acción Nacional, pero días después aparecieron otras imágenes en las que se evidencia a un colaborador y a un hermano del presidente López Obrador recibir dinero de origen oscuro.

¿La acción de recibir dinero es lo mismo, si es mucho o poco?

El fondo es exactamente igual aunque el presidente diga que fueron aportaciones del pueblo. Es una forma de construcción del discurso que pretende reposar en “el pueblo bueno y sabio” que alimenta con becas.

A unos cuantos días de que inicie el proceso electoral 20-21 se filtran los videos del “testigo colaborador” en la red social de Twitter bajo el nombre de Jesús Lozoya Austin, pero que de inmediato sus abogados desmintieron y negaron la autoría. ¿Quién subió el video?

Solo dos fuentes pueden saberlo: la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero y Emilio Lozoya y sus abogados. Ambas son responsables de cualquier filtración.

Coincidentemente el presidente se había referido a la existencia del video el 14 de agosto, en una gira por el estado de Guerrero en donde dijo: Por considerarlo un asunto de Estado se debe conocer el video que Emilio Lozoya presentó en su acusación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto y el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, presuntamente involucrados en el Odebrecht.

¿Usted ya lo vio? Le preguntó un reportero en las instalaciones de la Octava Región Naval en donde se realizaba la conferencia de prensa mañanera.

“No, pero si me gustaría verlo. Es como pago por evento. Si me gustaría verlo. Hay que poner al descubierto toda la corrupción, eso sí me ayuda mucho, eso sí me interesa ¿Para qué? Para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir la corrupción por el daño que causa”.

El 17 de agosto, tres días después de manifestar su deseo, el video apareció el día 20 de este mismo mes en las redes sociales y se retransmitió en la televisión abierta.

Pero la viralización en redes y retransmisión en medios de comunicación tradicionales, no satisfizo al presidente.

Argumentó al siguiente día que no había tenido la debida difusión como la obtuvo el video del 2004 cuando Víctor Trujillo bajo el personaje del payaso Brozo exhibe en su programa “El Mañanero”, el momento en que se observa a su entonces secretario particular, René Bejarano, guardarse los fajos de billetes que recibía del empresario argentino, Carlos Ahumada en su oficina.

Eran recursos que se aportaban para las campañas políticas del PRD en el que militaba López Obrador.

Pero el video del lunes 17 de agosto era un golpe fuerte contra el Partido Acción Nacional, organización electoral que siempre pugnó por la democracia electoral y la honestidad para gobernar.

En la declaración del ex director de Pemex se hace alusión a ex senadores vinculados estrechamente con el expresidente panista Felipe Calderón Hinojosa, como los ex gobernadores de Querétaro y Tamaulipas, Francisco Domínguez Servien y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, respectivamente; el exsecretario de Hacienda, Ernesto Cordero, así como Jorge Luis Lavalle y Salvador Vega Casillas, principalmente.

El golpe estaba dado y los exlegisladores, de acuerdo a la declaración, habrían recibido sobornos para aprobar la reforma energética propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y cabildeada por su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

El efecto del golpe mediático aún prevalecía cuando tres días después el periodista Carlos Loret de Mola publica un video en el que aparece Pío López Obrador, hermano del presidente, recibiendo dos paquetes con dinero de manos de David León Romero, exCoordinador de Protección Civil y propuesto por el mandatario para dirigir la empresa responsable de la distribución de medicamentos.

El dinero, al parecer, tenía como finalidad apoyar la campaña electoral de Morena en Chiapas en el año 2015.

Es importante citar que León Romero era en aquel momento consultor privado del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, actual senador del Partido Verde.

Este fin de semana el presidente publicó un video de 28 minutos en redes sociales, en el que afirmó estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República y en el que propone que, tanto su hermano como el ex coordinador de Protección Civil del gobierno federal sean investigados. El buen juez por su casa empieza, dijo el mandatario.

En el mencionado video el presidente López Obrador admite que cuando fue dirigente de la oposición vivió de las aportaciones de millones de mexicanos que estaban a favor de un cambio.

Y justificó: otros opositores como Ricardo Flores Magón aceptaron donaciones para financiar su lucha contra los gobiernos que combatían.

Video Vs video. Ambos tienen un denominador común: el financiamiento de recursos fuera de la Ley y de origen oscuro, para el financiamiento de acciones gubernamentales y electorales.

Acción Nacional pugnó por la honestidad en el ejercicio gubernamental y el combate en contra de la corrupción, pero tal parece que el sistema de corrupción absorbió a algunos de sus cuadros dirigentes.

Recibir dinero público las para las campañas y las “concertacesiones” con el gobierno, fue lo que originó en parte la salida de los panistas integrantes del Foro Democrático y Doctrinario en 1992 y ahora, se muestra a dos colaboradores de confianza de los actuales gobernadores blanquiazules de Querétaro y Durango recibir sendas maletas con gruesos fajos de dinero.

Pero la historia no termina ahí. También en otro video se exhibe a otro luchador en contra de la corrupción –“es una inmundicia”- cuyo hermano recibe dinero de procedencia dudosa para apoyar campañas electorales en el estado de Chiapas, gobernado en aquel momento por el Partido Verde.

El presidente argumenta que “no es lo mismo” pero se refiere a las cantidades, no al fondo de la acción que es quebrantar la Ley, engañar al árbitro electoral del país, manipular la conciencia cívica de los mexicanos y contradecir lo que se predica y ataca.

Al tiempo.

@juangomezac