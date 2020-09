Nicolás, ejemplo de que la educación cambia vidas

Zacatecas, Zac.-Nicolás López López es uno de los múltiples ejemplos de personas a quienes el Instituto Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA) les cambió la vida. Es uno de los 2 mil 472 educandos que obtuvieron su certificado de educación básica este año, a través de dicho organismo.

Gracias a sus estudios en el IZEA, Nicolás -quien migró a 19 años para buscar mejores condiciones- tuvo oportunidad de conseguir un mejor empleo y, con ello, de brindar mejor calidad de vida a su familia.

“Acepten la invitación para retomar sus estudios; muchos de nosotros no tuvimos la oportunidad en su momento y nunca es tarde para aprender”, exhortó a jóvenes y adultos que no concluyeron o iniciaron su educación básica.

López López contó que cuando llego a Zacatecas estuvo sin trabajo durante cuatro meses, porque en todos lados le pedían un documento que avalara sus estudios; buscó la manera de prepararse en un periodo no muy largo y su mejor opción fue en el IZEA. En la Coordinación de Zacatecas lo acercaron con una asesora de quien recibió todo el respaldo para poder lograr su objetivo: terminar la secundaria.

“El IZEA me cambio la vida porque ahora tengo un trabajo estable y la oportunidad de estar con mi familia sin la necesidad de irme nuevamente a Estados Unidos. Me gusta mi trabajo y me siento con los conocimientos y la capacidad de seguir superándome, ahora quiero estudiar el bachillerato” puntualizó.

Finalmente, agradeció al Gobierno de Alejandro Tello que continúe apoyando a la educación para adultos, así como las acciones que Carlos Peña emprendió para dar seguimiento a los educandos bajo las condiciones que impuso la pandemia.