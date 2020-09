La mayoría de contagios, en fiestas y reuniones familiares: SSZ

Zacatecas, Zac.- Pese a registrarse un ligero decremento de casos positivos en las últimas semanas, índice de hospitalización y fallecimientos, el Gobernador Alejandro Tello reiteró el llamado a la población a mantener en descenso la curva de contagios del SARS-CoV-2, así como a no bajar la guardia con las medidas de prevención.

Al presentar el Reporte Estadístico COVID, el mandatario detalló que, hasta el momento, en la entidad se han reportado 6 mil 790 casos positivos, 723 decesos, 4 mil 671 personas se han recuperado, están activos 1 mil 396 casos y, de 14 mil 660 pruebas realizadas, 7 mil 736 fueron negativas, mientras 134 están pendientes.

Los municipios con más incidencia de contagios son Guadalupe (1 mil 591), Zacatecas (1 mil 469), Fresnillo (1 mil 226), Sombrerete (292), Río Grande (188), Calera (174) y Nochistlán (156), que acumulan 72 por ciento del total; a la fecha, los únicos sin casos positivos son Susticacán y Jiménez del Teúl.

Durante las últimas cuatro semanas, se registraron 2 mil 109 contagios, con 575, 591, 509 y 434 en cada una, y aunque hubo un descenso entre la segunda y la última de ellas, no hay un control total de la pandemia, ya que se presentaron 241 lamentables defunciones, nueve en promedio diario.

De los 6 mil 790 contagios, 3 mil 496 han sido en hombres y 3 mil 294 en mujeres; de los 723 decesos, 300 han sido de mujeres y 423 de hombres, con 10.65 por ciento de mortandad en el estado. De éstos, 577 presentaron alguna comorbilidad, como hipertensión (43%), diabetes (40%) u obesidad (31%), pero 146 no la tenían.

Con respecto a la hospitalización, los enfermos han permanecido internados 15 días en promedio y 22 días en aislamiento domiciliario; a la fecha, 145 pacientes están hospitalizados, 95 de ellos estables y 50 graves (intubados); de 345 camas, 259 están disponibles (73%), y de 162 ventiladores, 112 están libres (69%).

Alejandro Tello precisó que, en Zacatecas, 45 embarazadas se han contagiado, 41 de ellas se recuperaron, tres están en aislamiento y una falleció; en tanto, nueve mujeres en puerperio con resultados positivos ya se restablecieron del Coronavirus.

En edades de cero a 19 años, se contagiaron 169 personas, 129 de ellas ya recibieron el alta médica, 32 están aisladas, cuatro hospitalizadas graves y cuatro fallecieron (dos bebés de un mes, una de 2 años y otra de 17).

Del personal del sector salud, 738 se contagiaron y 21 fallecieron (10 médicos, cinco enfermeros y seis trabajadores). En la Secretaría de Seguridad Pública ha habido 116 contagios, 80 recuperados y siete decesos; entre personas privadas de la libertad, ocho resultaron positivo, con siete recuperadas y un deceso.

El Gobernador Alejandro Tello recalcó que personas físicas y morales han aportado 2 millones 614 mil 974 pesos mediante el micrositio covid19.zacatecas.gob.mx, en la cuenta 1105038888 y Clabe Interbancaria 72930011050388800, con los que se han adquirido más de 50 mil cubrebocas, equipo e insumos médicos.

FIESTAS y REUNIONES FAMILIARES, CAUSA DE CONTAGIOS

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), detalló que, a partir de la semana 10, había 296 casos positivos en Zacatecas, pero, dos meses después, repuntó a 2 mil 791 casos (942% de incremento), y en un mes y medio posterior, casi 250 por ciento.

Recalcó que, mientras las personas permanecieron en confinamiento, se pudo controlar la pandemia, pero al iniciar la Nueva Normalidad, comenzaron los incrementos exponenciales, lo que significa que la movilidad provocó que se desataran los contagios.

Al detallar las actividades con mayor riesgo, el secretario de Salud asentó que está comprobado que las fiestas y reuniones familiares son un alto detonante de contagios, así como asistir a gimnasios, bares, conciertos o al cine.

Tanto el Gobernador Alejandro Tello como Gilberto Breña llamaron a la sociedad a no bajar la guardia, a usar correctamente el cubrebocas en espacios públicos, lavarse las manos con agua, jabón y gel antibacterial, así como respetar la sana distancia, no aglomerarse, no realizar fiestas ni hacer visitas familiares, para que, mientras se encuentra la vacuna, no continúen los contagios ni los decesos.